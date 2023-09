A la mitad, cubrirá Agua Saludable demanda de la población de La Laguna

Los municipios de la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila recibirán a través del programa Agua Saludable Para La Laguna (ASL), de acuerdo a lo proyectado, el 55 por ciento (%) del agua que actualmente se extrae para cumplir con la demanda de la población.

Lo anterior porque el cálculo que realizó la Comisión Nacional del Agua correspondiente al Proyecto de ASL, se basa en la cantidad de agua que -en teoría- y basándose en la población de cada municipio, sería suficiente para cumplir la demanda, pero basados en estándares altos de eficiencia en la conducción, es decir, que el desperdicio no fuera mayor al 25 % en cada municipio, algo que en la realidad no ocurre, pues en la mayoría de los municipios, el desperdicio del agua potable por tuberías viejas ronda el 50 % del líquido que se extrae.

El proyecto de ASL contempló desde su origen una partida de recursos para que los municipios pudieran renovar parte de sus tuberías, pero hasta el momento no han "bajado" los recursos federales correspondientes, mientras que en el Presupuesto de Egresos de la Federación vienen asignados recursos para las obras grandes (Derivadora, Planta de Bombeo, líneas de conducción a la potabilizadora, a los megatanques, y otras de cruce).

Las obras grandes en la zona de Lerdo y las obras para mejorar la eficiencia en la conducción en los municipios pudieron ser realizadas a la par, porque no se contraponen pero no fue así. De momento los municipios no han recibido los recursos federales asignados para ese fin, pese a que en diciembre del año pasado, la Conagua informó que en este 2023 Torreón recibiría los primeros 120 millones de pesos, Gómez Palacio los primeros 80 millones y Lerdo los primeros 30 millones.

¿CUÁNTA AGUA RECIBIRÁN?

En temporada normal, Lerdo, a través del Sapal, tiene una demanda de 600 litros de agua por segundo l/s, y en temporada de calor llega a los 720 y se alcanzó esa extracción este año con las nuevas perforaciones de pozos, por lo que no hubo problemas para abastecer a la población, pero ASL contempla otorgar a Lerdo 350 litros de agua por segundo, es decir, el 48.61 por ciento (%) de lo que se extrae actualmente y un 58 % en el mejor de los casos.

Gómez Palacio, a través del Sideapa, recibirá de ASL mil 056 litros de agua por segundo, cuando el gasto en producción actual es de mil 900, es decir, recibirá el 55.58 % del agua requerida a través de ASL.

En Torreón, el gerente operativo del Simas, Raymundo Rodríguez de la Torre, ha declarado en varias ocasiones que la demanda de la población ronda en los 3 mil 200 litros de agua por segundo en temporada de calor; que se tiene una capacidad de 2 mil 750, pero que Torreón recibirá de ASL la cantidad de 2 mil 550 litros en esta primera etapa. Es decir, un 79.69 % de la demanda a través de ASL, pero la demanda podría ser mayor considerando que el Simas Rural también surte a Torreón.

Simas Torreón-Matamoros (Simas Rural) tiene un padrón de 33 mil usuarios de agua potable pertenecientes a 34 colonias o fraccionamientos, así como a 104 comunidades ejidales, de las cuales 36 son de Torreón, 43 de Matamoros y 25 ejidos de Viesca. También tiene a su cargo 17 pozos, de los cuales dos se reportaron fuera de servicio hace dos meses.

La extracción del Simas Torreón- Matamoros es de 900 litros de agua por segundo, mientras que se proyecta otorgarle a través de ASL, 512 litros de agua por segundo, es decir, el 56.89 %. La situación en la que opera el organismo actualmente está siendo evaluada entre el Estado y el Municipio.

NO PODRÁN CANCELAR TODOS LOS POZOS

Sin recursos propios suficientes para renovar sus tuberías, y sin recursos federales asignados ya disponibles para obras que eviten el desperdicio de agua en las redes, los Ayuntamientos a través de los organismos operadores de agua, no podrán cancelar todos los pozos que actualmente operan, por lo que no serán en vano las inversiones que realicen en nuevas perforaciones o en sistemas de ahorro de energía que apliquen para funcionamiento de los bombeos locales, como los paneles solares.

La Conagua informó previamente al arranque de las obras de ASL, que las fuentes actuales de abastecimiento serían canceladas una vez puestas en marcha y se informó específicamente de entre 160 y 200 pozos que serían cancelados en la región, con lo cual se habló de las bondades de evitar la sobreexplotación del acuífero.

Tanto la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, como el alcalde de Lerdo, Homero Martínez y el director operativo del Simas Torreón, Raymundo Rodríguez, han admitido ya en varias ocasiones que no podrán cancelar todos los pozos que tienen y que eso se verá sobre la marcha, dependiendo además del aforo de cada pozo.

Desde el arranque del proyecto de ASL, las autoridades federales aclararon que evitar la sobreexplotación del acuífero no era el objetivo principal de ASL, sino dotar de agua "saludable", es decir, con niveles de arsénico permitidos para el consumo humano con base en la Norma Mexicana, para brindar el servicio a 1.6 millones de habitantes de 9 municipios de La Laguna: Torreón, Matamoros, San Pedro, Francisco I. Madero y Viesca, de Coahuila; así como Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y Mapimí, del estado de Durango.

Cabe destacar que ASL, en una primera etapa está contemplado principalmente para la zona urbana de municipios como Lerdo, Gómez Palacio y Torreón. No se han informado de avances, proyectos o acciones todavía en beneficio de los municipios Tlahualilo, Mapimí, Matamoros, Viesca, San Pedro ni Francisco I. Madero.

La cancelación de la totalidad de pozos a cargo de los organismos operadores de agua potable de los municipios como Lerdo, Gómez Palacio y Torreón tampoco podrá ocurrir ni en 2023 ni en 2024, porque en los municipios de La Laguna de Coahuila y Durango, la necesidad de recursos -justificada ya ante la Conagua a través de proyectos específicos entregados para su revisión y autorización- superan la partida anunciada por el gobierno federal a través de ASL.

¿CUÁNTO NECESITAN Y CUÁNTO LES DARÁN?

La Conagua informó en este año de una bolsa de 400 millones de pesos, destinada a mejorar la eficiencia operativa en la red hidráulica de los municipios de La Laguna de Coahuila y cerca de 600 millones para la de Durango, asegurando que las licitaciones y obras se realizarían mediante los gobiernos estatales, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y la Comisión del Agua Del Estado de Durango (CAED).

Es decir, la bolsa conjunta entre Coahuila y Durango seria de 900 millones de pesos. Lerdo mandó proyectos a Conagua para mejora de eficiencia por 600 millones de pesos y Gómez por 500 millones de pesos. No han recibido nada.

Torreón informó tener preautorizados mas de 300 millones de pesos en proyectos, sus necesidades son muy superiores, mientras que en la zona rural hay tubería cuyo daño es tal, que prácticamente ya es inexistente.

Adicionalmente, en ninguno de los casos de estas ciudades, los proyectos ingresados a la Conagua por parte de cada uno de los municipios representan un monto suficiente para poder renovar la mayoría de sus redes.