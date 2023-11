A días de que termine sexenio en Coahuila, mueven a administrador del Hospital General de Torreón

A unos días de que concluya la administración estatal, la Secretaría de Salud de Coahuila hizo un nuevo nombramiento en la Dirección Administrativa del Hospital General de Torreón. Salió Moisés Gorgón Carrillo y a partir del primero de noviembre del año en curso, entró en funciones Mario Molina López quien se desempeñaba en el área de Contabilidad en la Secretaría de Finanzas del estado.

En su nueva encomienda, el originario del municipio de Matamoros, Coahuila tendrá que atender el asunto de los daños de la infraestructura de la institución de salud así como un adeudo de alrededor de 600 mil pesos que se tiene desde hace un mes con proveedores locales por concepto de insumos y medicamentos.

Gorgón Carrillo, hermano de la presidenta honoraria del Sistema DIF Coahuila, Marcela Gorgón de Riquelme, llegó a la clínica a mediados de 2022. En ese entonces, se dio a conocer la salida de Petar Entchev Petrov de la Dirección Administrativa del hospital y de forma interina, se quedaría Gil Romero Barajas pero el titular sería Mario Molina López. Sin embargo, días después el secretario de salud del estado, Roberto Bernal Gómez, anunció que el puesto sería para Moisés Gorgón Carrillo, licenciado en Administración de Empresas.

"No realmente, tenemos un buen control, una buena vigilancia en todo el hospital, en la administración de los hospitales, no es una gran cantidad de recursos la que manejan ellos. Son cambios de funcionarios que tienen que ser, no hay ninguna justificación", señaló el funcionario el año pasado.