¡A Bad Bunny le llueve sobre mojado! Más artistas se pronuncian tras aventarle el celular de una fan al mar

Sin duda, Bad Bunny no la está pasando nada bien desde hace unos días. El intérprete de Titi me preguntó se topó con una fanática en laMarina de Santo Domingo, República Dominicana quien quería tomarse una selfie con él, y su reacción fue quitarle el teléfono celular y arrojarlo al agua.

Alguien grabó el momento, mismo que se viralizó. Los números en Spotify del cantante bajaron, muchos seguidores lo cancelaron y ahora varios famosos han despotricado en su contra en la prensa nacional. Eugenio Derbez fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ahí habló de sus proyectos, su relación con su hijo, José Eduardo Derbez y de la lamentable reacción de Bad Bunny con su fanática.

“La gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita. A mí me han puesto el micrófono en la cara o una cámara, sé que no lo hacen por ganas de molestarme. En general creo que lo hizo él fue tremendamente mal, aparte no era un momento en el que lo estuvieran empujando, la niña solo se acercó. No creo que haya sido correcto, pero sigue llenando estadios”.

Contrario al comediante, Lin May se fue a la yugular del boricua y hasta le recordó a su madre en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. “Es un grosero porque, pues oye no, llega la fama y se les sube. Que la mexicana o la señorita -a la que agredióde donde sea, que no lo vuelvan a pelar y ya. Claro que lo mande a chin... a su madre, es lo que yo digo”. La vedette y actriz comentó que los oriundos de Puerto Rico son bien amables, al igual que varios reguetoneros que ella conoce.

“Él no debería ser así porque él es de Puerto Rico y todos los reguetoneros son muy amables. Yo he trabajado con ellos -reguetonerosmuchos de ellos son amables y a él ya se le subió. Es un pu... grosero”, expresó.

Como era de esperarse, Niurka no se quedó callada ante la actitud del llamado “Conejo malo” y en un encuentro con la prensa le mandó un rotundo mensaje. “Un poquito de paciencia a la audiencia, por qué ¿sabes de donde salen todos esos millones que tú presumes hoy mi amor?, de la gente, pendejo”.

El reguetón, Farruko, fue de los primeros en criticar la actitud de Bad Bunny en sus historias de Instagram, aunque no puso el nombre de él. “Ahora que estoy de afuerita veo a la fama haciendo de las suyas con los panas míos. Dios los cuide, mano, en mis oraciones los pondré. “El que no te bien agarrao’ emocional y espiritualmente la sobre aceptación (fama) tuesta, shifla y jo... a los artistas. Los artistas caemos en ese juego creyendo que esa aceptación es real y pa’ siempre, por eso muchos terminan en depre o quitándose la vida”, mencionó.

Con el sarcasmo que le caracteriza, Chumel Torres de igual manera reaccionó al acto del cantante. “Así me gusta Bad Bunny. Congruente con su misoginia”, sostuvo en Twitter.