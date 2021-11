Nuevas identidades de Búho y Nieves en ¿Quién es la máscara?

En la quinta emisión de ¿Quién es la máscara?, Monstruo de las Nieves y Búho tuvieron que develar su identidad, descubriendo a María de Sol y Carlos Ponce, respectivamente.

En esta emisión se presentaron los últimos seis personajes de la segunda etapa de esta temporada y, para dar inicio al programa, Adrián Uribe le dio la bienvenida a María León, ganadora de la segunda temporada de ¿Quién es la máscara?

León participó este domingo como investigadora especial, que se sumó al panel de investigadores conformado por Yuri, Mónica Huarte, Carlos Rivera y Juanpa Zurita.

María León llegó al escenario de ¿Quién es la máscara? encubierta en el personaje de Disco Ball y hablando con el tono norteño que caracterizó a su personaje.

El primer personaje descubierto en la emisión fue Monstruo de las Nieves, en el cual se ocultaba María del Sol. "Ha sido un año difícil porque he tenido dos pérdidas muy fuertes, mi mamá la actriz Josefina Echánove, para quien pido un aplauso; al mes partió mi única hermana Peggy Echánove, para quien pido un aplauso. Ha sido un tiempo difícil", señaló la cantante que alcanzó el mayor éxito en los años 80 interpretando temas como Un nuevo amor y No prometas lo que no será.

"Este programa ha traído a mi vida una alegría que no me imaginé, diversión, algo que yo le pedía al señor… ha sido un regalo así que la regalada y la bendecida soy yo", comentó.

El grupo de investigadores compartió conmovido que con María pasó algo que pocas veces sucede en el programa pues su personaje los tocó a todos.