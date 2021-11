Grupo Empresarial de La Laguna rechaza propuesta de presupuesto

Anteponen como siempre sus intereses, y están en su derecho, pero el presidente ve por el interés colectivo. Como no se opusieron a los amparos contra el proyecto agua saludable?, Porqué no mejoran las condiciones laborales de sus empleados?.

Jose de Jesus

Hoy, 8:30 am

publicado por: Jose de Jesus Martinez Jimenez

Administracion municipal tiene que ser eficiente y honesta con recaudacion popular , se toma como pretexto falta de recursos a micro , pequeña y mediana industria Y SEGURIDAD , cuando son los grandes empresarios aliados de politicos los que no se beneficiaran con mayores recursos , pues no podran robar a su antojo ; por cierto , sociedad no esta de acuerdo con incrementos constantes a productos que estos hacen y causan perdida adquisitiva de salario , porque no aumentan este en proporcion de aumento a sus productos ???,,,ya pagaron intereses de MEGA DEUDA ROBO ???

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0