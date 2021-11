Sin autorización, cierre de tramo en autopista

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aún no ha dado la autorización de cierre de un tramo de la autopista Gómez Palacio- Monterrey, tras el socavón que se registró ante el colapso del colector que conduce aguas residuales hacia la Planta Tratadora Norte. El riesgo de que el problema se extienda hacia la vialidad es latente.

En tanto se autoriza el cierre del tramo ubicado en el kilómetro 4-720 de la autopista, tanto la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, (Secope), la SCT y la propia empresa concesionaria, se mantienen trabajando en el lugar.

"Se están haciendo otro tipo de tareas en donde Sideapa está completamente metido en la parte del trabajo técnico pero dependemos de algunos factores de equipos, de las diferentes dependencias que tienen que ver con ello, pero nosotros estamos ya desde ahorita trabajando con todo el equipo de ellos", dijo la alcaldesa Marina Vitela.

Detalló que como parte de las reparaciones son necesarios unos tubos que no se adquieren hechos, sino que es necesario solicitarlos. "No se ha cerrado, se pusieron unos testigos, dependemos de un material que se está esperando, lo mandó a hacer la empresa, son unos tubos que se tienen que fusionar de cierta especialidad, de cierta manera, que no los venden hechos", explicó.

Vitela dijo que aún se desconoce el monto de la inversión que se requiere para la reparación de la tubería colapsada, problema que ocasionó la presencia del socavón a unos metros de la autopista.

"No tenemos ese dato, la empresa se está haciendo cargo, de hecho se ha encargado puntualmente desde el inicio del problema, el asunto que se debe de valorar es por el riesgo, mas no por el abandono del trabajo, sí están trabajando todas las empresas", dijo la edil.