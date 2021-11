Coyote Lake, la ópera prima de Sara Seligman

En un rancho texano, una madre controladora y su hija rentan los cuartos de su vivienda con el fin de ahorrar dinero e intentar cambiar sus vidas. Un día arriban dos criminales y exigen hospedarse, causándoles una serie de problemas.

Coyote Lake es la ópera prima de la cineasta mexicana Sara Seligman. Un filme de suspenso que aborda la separación entre una hija y su madre, relación que se tensa y rompe en un clima fronterizo asediado por el narcotráfico. La cinta protagonizada por la actriz brasileña Camila Mendes y la reconocida mexicana Adriana Barraza (nominada al Premio Oscar de 2006 como Mejor Actriz de Reparto por Babel), ya puede apreciarse en las plataformas de Google Play, iTunes y AppleTV.

Origen

Sara Seligman estudió cine en Nueva York hace nueve años. La evaluación de uno de sus cursos consistió en hacer la tesis a través de un cortometraje. Para el proyecto, el tema elegido por la cineasta se tornó universal: “Todos tenemos alguna figura materna o paterna y ese momento en el que necesitamos separarnos de ellos para volvernos nuestra propia persona, para encontrar nuestras propias metas y oportunidades”.

Ante el papel, Seligman decidió escribir su historia empapada con la narrativa del suspenso. La inspiración radicaría en un artículo periodístico sobre la historia de una madre francesa y su hija, quienes en la Primera Guerra Mundial solían matar soldados para robarles su dinero.

“Decidí ponerlo en una situación extrema y utilizar eso como inspiración, y ese fue el comienzo para el cortometraje. Fue después que terminé la escuela, ya estaba trabajando en producción y me di cuenta que si quería dirigir tenía que crearme mi propia oportunidad. Entonces decidí escribir la versión cortometraje de esta historia”.

Su siguiente objetivo fue encontrar un lugar donde esta madre e hija pudiesen existir en la actualidad. Entonces apareció otro artículo periodístico sobre el caso de Lago Falcón, localizado entre Texas y Tamaulipas, donde una pareja de norteamericanos acudió a pescar. La mujer regresó sola del paseo y señaló que el cártel había asesinado su marido, aunque a ella no la habían lastimado.

“Existían muchas preguntas de cómo había sucedido todo esto, pero la policía, tanto la mexicana como la americana, no pudieron hacer una investigación más profunda por lo mismo de que el agua está bajo control del cartel que lo utiliza para tráfico de gente y tráfico de drogas”.

Por tal motivo, un lago en la frontera le pareció el sitio idóneo para que existieran sus personajes. El narcotráfico, la migración, la frontera y la crisis social son las circunstancias bajo las cuales vivirían tanto Ester (Camila Mendes) como Teresa (Adriana Barraza).

Producción

Para Seligman, el principal objetivo de hacer una película es entretener. Los elementos de thriller que se incluyen en el drama de Coyote Lake, le ayudan a que el público se sienta atrapado por la historia. Coyote Lake se filmó en 2018 durante 15 días, en locaciones de Texas, a las afueras de Austin, en New Republic Studios. También tuvo una locación en México.

Entre los actores, sin duda el nombre de Adriana Barraza acentúa con fuerza. Seligman indica que Teresa fue un personaje que escribió exclusivamente para la actriz mexicana, aun cuando ni siquiera tenía la certeza de que trabajaría con ella.

“Tomando en cuenta que obviamente no tengo una carrera que le llamaría la atención necesariamente a una actriz de ese calibre ni iba a tener un presupuesto suficientemente grande, me pareció que la única forma con la que quizá tendría una chance de obtener a una actriz como Adriana, sería escribir un personaje suficientemente interesante, suficientemente complejo, demasiado bueno, demasiado divertido para una actriz como para que dijera que no”.

La directora se sincera: nunca pensó que su plan iba a funcionar. Actualmente se mantiene emocionada y feliz de que Adriana Barraza haya aceptado el papel. Barraza interpreta el papel de la madre controladora, mientras que Mendes da vida a una muchacha que necesita cortad su cordón umbilical de una vez por todas. La historia se complementa con la aparición de Paco (Manny Pérez) e Ignacio (Andrés Vélez), dos narcotraficantes.

En su discurso audiovisual, Seligman se esmeró para que la cinematografía tuviera un elemento muy natural, para que el público pudiere imaginarse estar en la ficción y que no existiere demasiada distancia visual entre el respetable y los personajes. Al mismo tiempo, también incluyó momentos de contraste visual respecto a las situaciones que experimentan los personajes.

También se emplea una yuxtaposición. La cineasta comenta que todo mundo tiene un compás moral, su propia historia y motivos para ejecutar sus acciones, aunque hay gente con más capacidad de ser honesta consigo misma y ser responsable de sus acciones. En la película se enfrentan dos grupos de delincuentes: uno que acepta su vida criminal y otro que se excusa.

“Quería que cada personaje representara diferentes extremos del tipo de gente que he visto en la sociedad. Incluso el personaje de Dirk (Neil Sandilands), que no habla y que solamente está ahí presente, para mí ese personaje representa la gente que se siente no culpable porque no participa, pero que tampoco hace nada al respecto. Ese también es otro stand moral que tenemos: ‘Bueno, yo no he hecho nada malo’. No, pero tampoco has hecho nada cambiar la situación o para detener lo que los demás haces. Y para mí eso tiene una responsabilidad moral al igual que los que sí hacen las cosas; cada personaje tiene esa representación de una parte de nuestra sociedad”.

La cineasta comenta que a veces las cosas correctas e incorrectas no necesariamente tienes tonos puros de blanco y negro, a veces es complicado tomar decisiones y analizar los diferentes puntos de vista y de excusas que tiene el ser humano.

“Lo más interesante son temas muy básicos y humanos, que son tan universales. Creo que no depende tanto de donde somos respecto a nuestras culturas. Obviamente todos esos personajes son mexicanos y tienen toda esa cuestión desde mi punto de vista cultural, pero hay esa esencia humana básica de la necesidad, de la necesidad de ser aceptados por quien te crían y después la necesidad de buscar tus propias puertas”.