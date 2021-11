Desde el 2018, cada vez que las selecciones de Estados Unidos y México se enfrentan, es imposible no recordar aquel encuentro entre Diego Lainez y Matt Miazga.

Y es que el jugador estadounidense, hizo un gesto en referencia a la estatura del futbolista mexicano.

Aunque en aquel entonces el mediocampista del Real Betis le restó importancia, en una reciente entrevista de Edson Álvarez con El Escorpión Dorado, el elemento del Ajax dijo arrepentirse de no haberle pegado a Miazga cuando intervino para defender a su compañero.

“Me arrepiento de no haberle pegado. Todos me decían, le hubieras pegado. Y yo dije, ‘no ma.. nada más permiso me faltaba’”, manifestó

En aquella ocasión, Lainez señaló que la calidad de un jugador no se mide por el tamaño, e indicó que son cosas que suceden durante los partidos y que tiene que quedar dentro de la cancha.

“Me parece que se está exagerando, son cosas de futbol y no pasa nada, la calidad no es la estatura, simplemente es de quien lo hace, no me pegó y no le pegué, es algo normal”.

México y Estados Unidos se enfrentaron esa noche en el Nissan Stadium, finalizando con un marcador de 1-0 a favor de los americanos, con un gol de Tyler Adams al minuto 71 del encuentro.

Este próximo viernes 11 de noviembre, ambas selecciones disputarán un duelo de eliminación rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, esto desde el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, en punto de las 20:10 horas.