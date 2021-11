Leticia Calderón acude al velorio de Enrique Rocha y recuerda momentos con él

Este lunes por mañana, la actriz Lety Calderón llegó a la Funeraria Gayosso de Félix Cuevas para despedir a su amigo "Rochón", Enrique Rocha, con quien compartió no sólo anécdotas sino aprendizajes de vida y por supuesto, el set de grabación con telenovelas como Yo compro a esa mujer.

Afuera del lugar, la actriz contó que su amigo tenía diversos apodos de cariño.

"Rochón, Rochetas de Grey, La Zona Rocha, tenía muchos apodos y muchas anécdotas porque también vivió intensamente, y trabajar con él fue un placer, yo no conozco a nadie que haya trabajado con él y que se exprese mal, siempre admiramos su trabajo y su forma de ser".

Compartió que para ella su voz también era un deleite, y que aunque para muchos pareciera imponente, él era un pan, un hombre capaz de navegar en distintos entornos con mucho conocimiento y sentido del humor.

"Extremadamente culto, yo creo que pocas personas como él, es la única persona que yo conozco con esa cultura y con ese sentido del humor, ojalá que de verdad más hombres aprendan porque yo siempre he dicho que la cultura y la educación mata carita y billetera, porque de veras que eran unas largas pláticas, a veces ni siquiera hablaba y sabía de todo, sabía de cualquier tema, chistes, política, temas de cultura, de países, de la historia del país, era fascinante escucharlo".

De acuerdo a Óscar Espejel, quien desde temprano se encuentra en la funeraria, el actor murió mientras dormía, y fue su empleada del hogar quien lo encontró durante la mañana de este domingo.

En el lugar en el que es velado se encontraban algunas coronas de amigos, y un enorme retrato del villano de las telenovelas.

La misa de cuerpo presente será a las 16 horas. De este lunes y posteriormente será cremado. Óscar comentó que al momento de su muerte, Enrique Rocha tenía una pareja que no pertenece al medio.

Antes de despedirse del lugar, Lety comentó que si hay algo que Enrique le dejó fue el deseo de aprender siempre más y más.

"Me inyectó ese deseo de aprender de todo aunque no sea mi tema, de coches, gastronomía, de todo, me enseñó que la cultura nunca sobra".