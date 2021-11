'Canelo' Álvarez y J Balvin se besan tras pelea en Las Vegas 

J Balvin sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía en la que comparte un beso con el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

En sus redes sociales, el cantante escribió:

“Hasta que aprendí que no se espera nada de nadie pero se demuestra con actos de amor a la familia. @canelo HERMANO, TE AMO !!! LATINO GANG. Pd. Me envió un beso porque le dije “o te comportas o te acabo en el ring”, y él obviamente me tiene miedo y bueno … NORMAL”, se lee junto a una captura de pantalla mientras ambas figuras sostienen una videollamada.

La noche del sábado, “Canelo” se convirtió en el primer boxeador en la historia en unificar todos los títulos de peso supermediano, esto luego de vencer a Caleb Planet en los Estados Unidos.