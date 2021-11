'Monstruo' y Búho revelan sus caras famosas en ¿Quién es la máscara?

Dos figuras reconocidas tanto dentro de la música como de la actuación abandonaron este domingo el programa ¿Quién es la máscara?.

La cantante María del Sol y el cantante y actor Carlos Ponce fueron los rostros que se escondían detrás de los disfraces de Monstruo de las nieves y Búho, respectivamente, y que resultaron eliminados ante Perezoso, Sapo, Leona y Androide.

En el programa en el que María León se unió a los investigadores Carlos Rivera, Yuri, Juanpa Zurita y Marina Huerta, se vivieron momentos de emoción y nostalgia, el más fuerte de ellos cuando María del Sol le dijo adiós al programa tras perder en el duelo ante Perezoso y Sapo.

"Ha sido un año difícil porque he tenido dos pérdidas muy fuertes, mi mamá la actriz Josefina Echánove, para quien pido un aplauso; al mes partió mi única hermana Peggy Echánove, para quien pido un aplauso. Ha sido un tiempo difícil", señaló la cantante que alcanzó el mayor éxito en los años 80 interpretando temas como Un nuevo amor y No prometas lo que no será.

"Este programa ha traído a mi vida una alegría que no me imaginé, diversión, algo que yo le pedía al señor… ha sido un regalo así que la regalada y la bendecida soy yo", comentó.

El grupo de investigadores compartió conmovido que con María pasó algo que pocas veces sucede en el programa pues su personaje los tocó a todos.

Además señalaron que con su participación nacerán muchas personas que se han inspirado en ella para hacer arte.

"A cada uno de ustedes los admiro y escuchar sus palabras es algo que anima el corazón y lo agradezco infinitamente", dijo María.

Para la segunda ronda de duelo tocó el turno de que Búho resultara el eliminado y su identidad fue adivinada por Carlos Rivera quien dijo que debajo del disfraz estaba Carlos Ponce, protagonista de telenovelas como Sin pecado concebido.

"Es una de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida", compartió Ponce al despedirse del público.