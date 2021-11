Regalan vehículo a seguidora de AMLO en Lerdo

Hace cuatro meses en Lerdo fue quemado de manera intencional con gasolina un automóvil Datsun modelo 1975 tapizado de mensajes a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T. El vehículo que se viralizó a nivel nacional y que circulaba por toda La Laguna era propiedad de la doctora Lilia Mosquera, mujer que usaba su Datsun como su único medio de transporte, quien consideró los hechos como un acto de intolerancia político y en su momento pidió justicia a las autoridades.

La justicia no ha llegado todavía, pues durante todo este tiempo no ha habido avances en las investigaciones en la Vicefiscalía, no hay ningún detenido por este hecho y la agresión sigue impune.

No obstante, la doctora Lilia Mosquera ya cuenta nuevamente con una unidad que de inmediato fue tapizada de nueva cuenta con mensajes que promueven al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Cuarta Transformación y a Morena.

La mujer lleva años como obradorista e incluso es reconocida entre la multitud por el propio presidente de México en los actos públicos donde se encuentran.

Fue en la casa de gestoría del senador José Ramón Enríquez Herrera, ubicada en Gómez Palacio, donde se hizo la entrega de un vehículo Nissan Tiida, modelo 2015, por parte de Alejandro Mata, representante del senador en La Laguna de Durango, evento donde estuvieron presentes varios morenistas, entre ellos Georgina Solorio, de Lerdo.

Ahí la doctora Lilia Mosquera agradeció públicamente el interés que manifestó el senador en apoyarla. El no contar con auto no ha sido un obstáculo para que ella trabaje ahora en la recolección de firmas con motivo de la revocación de mandato, una de las banderas de campaña del presidente López Obrador.