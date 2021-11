Sergio Pérez termina tercero y consigue histórico podio en la Ciudad de México

Sergio "Checo" Pérez cumplió su sueño e hizo historia en el automovilismo mexicano al ser el primer piloto que se sube al podio en el Gran Premio de nuestro país.

"Checo" largó en la cuarta posición, y tras un contacto en la arrancada entre Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas, quien salió en la "pole", pudo subir al tercer puesto, lugar en el que terminó la carrera, aunque estuvo muy cerca de finalizar segundo.

"Hoy es un día inolvidable. Obviamente quería más, pero fue un gran trabajo del equipo, estuvimos cerca de rebasar a Hamilton. Yo di todo con el corazón y cuando entraba a las tribunas del Foro Sol podía escuchar el apoyo", mencionó "Checo" tras la carrera.

Max Verstappen, quien largó en tercer lugar, superó a los autos de Mercedes en la arrancada y luego se llevó la carrera con una gran ventaja sobre Lewis Hamilton, a quien ya le saca 19 puntos en la lucha por el campeonato de pilotos.

Pérez también se convirtió en el primer piloto azteca en liderar alguna vuelta en el Gran Premio de México, y lo hizo porque fue el último de los punteros en entrar a pits. El mexicano estuvo en la punta de la carrera de la vuelta 34 a la 40, cuando entró a "boxes" y saliendo se dedicó a tratar de alcanzar a Hamilton, a quien se le llegó a poner a medio segundo, pero el piloto británico sacó su experiencia, y pese a que tenía llantas muy desgastadas pudo conservar el segundo puesto, mientras que Verstappen ganó con más de 16 segundos de ventaja.

FESTEJAN

Al terminar la carrera Pérez y Verstappen se abrazaron y posaron juntos para la fotografía con la bandera mexicana, ante el delirio de los aficionados que hicieron una excelente entrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Me hubiera gustado ganar, pero es un gran resultado estar en el podio en casa. Esta afición que me ha ayudado mucho desde el día uno y este país que ha sufrido mucho se lo merecían. Este resultado me motiva mucho para cerrar la temporada y ganar el campeonato de constructores", señaló Pérez.

"Estuve lleno de apoyo. Quiero que hoy (ayer) disfrutemos mucho, nos los merecemos, ustedes han sido la mejor afición, no solo hoy, desde que empecé en mi carrera. Hoy los mexicanos nos merecemos celebrar mucho", explicó.

Fue el tercer podio consecutivo de Pérez, llegando a cinco en la temporada y ahora suma 165 puntos en el cuarto lugar del campeonato de pilotos, 20 por detrás de Valtteri Bottas. Por su parte, Verstappen llegó a 312.5 unidades y Hamilton a 293.5.

En el campeonato de constructores Mercedes le lleva apenas una unidad a Red Bull, debido a que Bottas le quitó el punto de la vuelta rápida a Verstappen en el último giro de la carrera.

Este domingo se correrá el Gran Premio de Brasil y luego restarán tres carreras más para que se termine la temporada.

5 PODIOS suma Sergio "Checo" Pérez en la temporada, fue su tercero consecutivo.