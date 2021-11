Lagunero plasma el arte a través del 'body paint'

Las cámaras del Siglo de Torreón se dieron cita para apreciar el trabajo del artista lagunero Moisés Palos, mejor conocido como Moyoo, quien compartió con nosotros algunos de sus trabajos de "body paint", además de hablar sobre éste y la evolución que ha tenido socialmente.

Siendo estudiante de arte, Moyo comenzó a especializarse en el 'body paint' gracias a un taller a cargo del profesor Adán Edel, de quien aprendió desde lo más básico que son los trazos simples hasta la pintura en tercera dimensión, facciones, heridas, huesos y más técnicas que pueden ser aplicadas en cuerpos humanos. Motivado por su gusto por los disfraces, Moyo vio la oportunidad de crear 'zombies' y otros personajes a través de la caracterización lo que lo llevó a realizar trabajos más complejos.

En palabras del artista lagunero, la idea del "body paint" es transmitir el arte a través de un lienzo, el cual puede ser un rostro, un brazo, una pierna o incluso todo el cuerpo.

Asimismo, Moyo señala que el 'body paint' es un arte que ha tenido que luchar contra las críticas y tabúes en la sociedad, ya que muchos lo ven como un desnudo, cuando no es así, ya que su finalidad es plasmar ideas a través de la pintura.

"Lamentablemente existen muchos tabúes de lo que es mostrar un cuerpo. Muchas personas piensan que son desnudos, pero no solamente es eso, también incluye desde partes de caracterización de un rostro, la pierna, el brazo.

"El chiste es transmitir un arte, lograr hacer en un cuerpo humano, convertirlo en tu lienzo y poder transmitir algo".

Desde zombies y catrinas hasta personajes de cómics Moyo que también es un gran fan de los cómics de DC y Marvel, no ha perdido la oportunidad de combinar esta fascinación con el 'body paint', plasmando a diversos superhéroes y villanos en los cuerpos de sus modelos.

"Yo trato de transmitir cosas tradicionales como catrinas, pero también muchas cosas de la cultura pop, como superhéroes o personajes de videojuegos".

Según comenta Moyo, una de sus más grandes satisfacciones es cuando sus modelos le dicen que su trabajo hecho a base de pintura parece ropa, confundiendo a muchos con el resultado. "Siento muy bonito cuando me dicen eso, porque se logró el trabajo".

Para realizar su trabajo, Moyo comenta que primero necesita tener la idea de lo que quiere o tiene pensado realizar, además de un boceto.

Tras limpiar el cuerpo del o la modelo, Moyo procede a trazar el boceto sobre la piel para poco a poco ir colocando la pintura. Entre todos estos pasos, el artista lagunero resalta que un factor muy importante es la paciencia y el aprendizaje.

"No tengan miedo. No se desesperen, la clave aquí es la creatividad y no tener miedo", recomienda Moyo a todos aquellos que estén interesados en aprender "body paint", ofreciéndoles su ayuda.