Pudimos haber ganado: Guillermo Almada

Nuevamente, Guillermo Almada se mostró decepcionado tras la falta de contundencia que mostró su equipo ayer, con lo que Santos sumó su segundo empate sin goles jugando como local en el torneo.

En su análisis posterior al partido, el técnico describió: "Ellos se encargaron de cerrar los espacios, nosotros de buscar y si no somos capaces de meter las oportunidades que creamos, vamos a seguir teniendo esos problemas. Ellos tienen buenos jugadores y debemos tener cuidado, pero seguramente el próximo partido será muy parecido, porque será una final para los dos, aunque estaremos un poco más frescos, porque nosotros acabamos de jugar contra Pumas. Debemos elevar nuestro volumen futbolístico para crear oportunidades y aprovecharlas, si no, tiene poco sentido".

"En general las sensaciones son de que pudimos haber ganado, nos queda el que tuvimos oportunidades de ganar, el rival nos llegó poco, más allá del penal y luego vinieron nuestras situaciones, encontramos el partido que buscábamos. Vamos ahora a ceder a nuestros jugadores a su selección, bueno para ellos, aunque riesgoso para nosotros, esperamos no suceda nada y todos regresen sin problemas, o si no, debemos preparar a nuestros jugadores para que sean capaces de cumplir con lo que necesitamos, pero si hubiéramos sido certeros, seguramente hubiéramos volcado el partido a nuestro favor", comentó en torno a que se viene una fecha FIFA.

En repechaje Almada no espera a unos potosinos que vengan con una idea de futbol ofensivo: "Debemos insistir en aumentar el volumen de juego, con eso podremos surtir más a nuestros delanteros y tratar de aprovechar, si logramos eso, ellos se van a ver obligados a cambiar un poco y será benéfico para el espectáculo. Si a ellos les funcionó ahora el jugar de esta manera, no creo que vayan a cambiar para el repechaje", señaló.

Cuestionado en cuanto a lo que representa enfrentar al mismo rival dentro de un par de semanas y no a otra escuadra contra la que no se tenga una experiencia previa tan inmediata, Almada comentó: "no es ventaja, ni desventaja. Es la realidad que debemos enfrentar, el rival es San Luis y si fuera América, que es el mejor, lo enfrentaríamos de la misma manera".