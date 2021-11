Halla su propósito de vida en el servicio social

Lo que inició como un requisito que debía cumplir en la universidad, se convirtió en el propósito de vida para Michael García, quien hace un par de semanas recibió por séptima ocasión la medalla President's Volunteer Service Award que otorga la Casa Blanca a quienes realizan servicio social en apoyo de personas vulnerables.

El joven nació en el estado de Texas, en Estados Unidos, pero sus padres son originarios de San Pedro, de la colonia Barrio de Monterrey, a donde llegó a los dos meses de edad luego de que la familia regresó pues el abuelo paterno enfermó y tiempo después falleció.

Michel recuerda que sus primeros nueve años de su vida los pasó en San Pedro, luego sus padres decidieron establecerse en Monterrey en busca de una mejor vida, donde nació su hermana, pero solo permanecieron un año pues luego migraron a Ciudad Acuña, hasta que finalmente regresaron Texas, donde estudió la preparatoria hasta que ingresó a la Our Lady of the Lake University de San Antonio, donde estudió Administración de Empresas y actualmente estudia una maestría.

Fue justamente en dicha universidad donde se le pedía cumplir con 30 horas de servicio social por semestre, por lo que colaboró apoyando en escuelas y centros comunitarios en el cuidado de niños hasta que sus padres, muchos de ellos latinos, salían de sus largas jornadas de trabajo y pasaban por ellos.

También fue parte de muchas organizaciones que ayudaron a los damnificados del huracán Catrina, en el estado de Luisiana; incluso, cuenta que junto con otros jóvenes le tocó colaborar en la reconstrucción de viviendas.

"La universidad requería que todas las organizaciones estudiantiles hicieran al menos 30 horas de servicio comunitario por semestre, así que empecé por cumplir con ese requisito, pero luego me enteré del premio que daba la Casa Blanca y para ganarlo necesitas al menos 100 horas por año, así que en el primer año como ya había cumplido las 60 horas, pues me dije 'hay que hacer las otras 40' y así pasó hasta el cuarto año, hasta que me gradué de la universidad y en mayo del 2018 inicié con una maestría y continué con el servicio social y hasta ahora me han dado seis medallas de bronce y una de oro".

El joven plática que trabaja como asistente de un funcionario de la Administración de la Ciudad de Del Rio, en Texas, pero hace dos años viven en Ciudad Acuña, pero por su trabajo a diario se traslada entre una ciudad y otra.

Michel dice que al establecerse en México decidió hacer también labor social, por lo que empezó a visitar a familias en colonias marginadas de Acuña y les entrega pañales, despensas y útiles escolares, entre otros artículos que necesiten, además de hacer cortes de cabello. También acude a asilos de ancianos o albergues de niños. Al principio dice que recibió algunas donaciones, pero generalmente esos apoyos los solventa con su dinero.

Incluso, mandó algunas mochilas con útiles escolares a San Pedro para que se les entregaran a alumnos con dificultades económicas.

Dice que luego de ayudar a las personas de escasos recurso, en febrero decidió constituir una asociación civil y ha unido esfuerzos con otras organizaciones o iglesias, por lo que instalaron un comedor comunitario para apoyar a los migrantes que se encuentran varados en la ciudad fronteriza.

Se da el tiempo para hacer labor social en ambos lados, pues dice que en Del Río le ha tocado colaborar en las campañas de vacunación contra COVID-19, en el registro de las personas o en el centro telefónico, donde aclaran todas las dudas que los ciudadanos tengan sobre la enfermedad.

Michel García dice que este sábado tienen proyectado visitar San Pedro pues pretende extender la "cadena de apoyo" a la ciudad de sus orígenes, donde inicialmente organizará una jornada de corte de cabello, pero dice que "luego irán saliendo otras cosas".

"En Estados Unidos dono mi tiempo y en México es invertirle tiempo y dinero… pero para mí es un gusto. Yo empecé a hacer servicio social por cumplir con un requisito que tenía que cumplir en la universidad y me empezó a gustar lo que hacía y se convirtió en mi propósito de vida y ya llevo más de siete años".