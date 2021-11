Faltan 300 mil coahuilenses de vacunarse contra el COVID-19

El delegado del Gobierno federal Reyes Flores Hurtado informó que de alrededor de 300 mil personas que restan por vacunar en Coahuila se estima que alrededor de 150 mil demandarán la aplicación.

Informó que de la población de 18 años en adelante rezagada en la vacunación COVID-19 que se tiene resta un 15 por ciento por vacunar, pues ya se cuenta con un 58 por ciento de avance en Coahuila.

No obstante, destacó que se estima que de este porcentaje el ocho por ciento no se vacunará por decisión propia. "Estimamos que de esos entre un 5 y 8 por ciento no va a demandar vacuna, que es la población mayor de 18 años de edad, que es la población objetivo", dijo.

Manifestó que en la siguiente etapa, ya que la cantidad de adultos rezagados baje, la estrategia se irá ampliando a rangos de edad hacia adolescentes.

Expuso que en Coahuila hay alrededor de dos millones de adultos, es decir de 18 en adelante, por lo que se estima que 300 mil personas no se han vacunado en Coahuila.

Pero en relación con los que solicitarán vacuna, indicó que serán alrededor de 150 mil coahuilenses.

Recordó que fue en esta semana que se aplicaron alrededor de 40 mil vacunas en el estado. Destacó que en Torreón se demandan dos mil vacunas diarias, lo cual es muy poco si se toma en cuenta que se aplican hasta 27 mil en un día en otros municipios.

Reyes Flores Hurtado resaltó que incluso hubo maestros que no fueron vacunados por segunda vez, por lo que ingresaron a las listas.

Destacó que en esta situación se encuentra alrededor del 50 % de los 70 mil maestros que hay en la entidad.