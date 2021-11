En diciembre concluye el trámite de cartilla militar en Lerdo

Será en diciembre la entrega de cartillas liberadas del Servicio Militar Nacional para la clase 2002, en las instalaciones de la Unidad Deportiva “Francisco Sarabia” de la ciudad, así lo dio a conocer Rosa María Sánchez, titular de Junta Municipal de Reclutamiento en Lerdo.

La funcionaria mencionó que durante los sábados y domingos del próximo mes, en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en coordinación con el 72° Batallón de Infantería, se realizará la entrega de liberación de este documento, validado como identificación oficial respaldada por autoridades militares para la realización de diversos trámites legales en dependencias de gobierno.

Para recibir su carta liberada, es importante acudir con su recibo (entregado al hacer la recepción de la media cartilla) y credencial de elector. Además de, cabello corto (laterales máquina n° 1 y en la parte superior máquina n° 2), no tinte; frente y cara despejadas, sin bigote ni barba, patillas cortas, ceja natural, no piercings, no aretes; no shorts o pantalones rotos.

Los jóvenes que no acudan por su documento, deberán en fechas posteriores, trasladarse a la Décima Zona Militar hasta la ciudad de Durango Capital para su trámite final, de lo contrario los documentos serán incinerados.

Dichos procesos se desarrollan atendiendo las medidas sanitarias ante la pandemia del COVID-19, con instalaciones sanitizadas y exhortando a los asistentes usar en todo momento su cubrebocas, colocarse gel antibacterial al ingresar al establecimiento y respetar la sana distancia.