Zurita volverá a su tierra con gusto

El actor lagunero, Humberto Zurita, ha vuelto en varias ocasiones a su tierra, pero por asuntos personales; ahora será el trabajo el que lo traerá de nueva cuenta a su terruño.

Será el próximo 15 de octubre cuando, Zurita presente en el Teatro Isauro Martínez la reconocida puesta en escena, ¡Papito querido!, misma que le ha ido muy bien tras su vuelta a los foros teatrales.

Humberto no vendrá solo, lo acompañarán Aylín Mujica, Otto Sirgo, Víctor González e Ivonne Zurita. La venta de boletos ya se encuentra disponible.

De la autoría de Rodolfo Rodríguez, ¡Papito querido!, es una comedia de enredos en la que un papá divorciado debe vestirse de mujer para conocer a los conservadores padres del novio de su hija, ya que de ninguna manera aceptarían que su futura nuera sea hija de padres divorciados. Y es, justamente Humberto quien se transformará en mujer como parte de la trama.

El lagunero ha dejado atrás sus papeles serios y dramáticos para dejar salir su lado cómico, encarnando un personaje doble que, además de que requiere toda su agilidad para cambiar de atuendos, necesita bastante destreza mental, algo que no le es difícil a Zurita, ya que en las últimas décadas se ha consolidado como un gran actor.

En una pasada entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, el artista mencionó que siempre lleva a la Comarca Lagunera en su corazón y nunca dejará de agradecerle todo lo que le ha brindado.

"Acabo de estar en mayo allá en Torreón. Nos juntamos en casa de mi mamá y luego nos fuimos a Parras. Soy muy afortunado porque tengo una familia muy numerosa y unida. Me encanta ir a Torreón, ha crecido maravillosamente.

"Regresar al terruño es muy grato. Agradezco a Torreón, Coahuila que siempre ha sido generoso conmigo, agradezco a los laguneros y al público en general que me permitan seguir vivo en el negocio del entretenimiento y que también apoyen a mis hijos Emiliano y Sebastián; cuando voy a Torreón me doy cuenta del cariño que tienen no solo a mis hijos, sino también a mis hermanos y a mi madre que era una persona muy querida".