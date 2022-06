Yuliahn Luna se hace con el Campeonato Mundial Absoluto Femenil

El Campeonato Mundial Absoluto Femenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso Gallo, le pertenece a la lagunera Yuliahn Luna, quien ampliamente superó anoche en el Auditorio Municipal de Torreón, a la capitalina Jessica González.

Pero la polémica volvió a aparecer en el entorno de "La Cobrita", luego de que "La Magnífica", le reclamara airadamente al supervisor del CMB, Carlos González Hinojosa al concluir el combate, por los reiterados golpes de "conejo" de los cuales fue objeto, así como la invasión al ring por parte de la esquina de la gomezpalatina, apenas sonó la campanada final.

El enojo del representante del Consejo fue evidente, al grado que estuvo a punto de descalificar a Luna Ávila. Incluso, no proporcionó las puntuaciones de los jueces, sin que fueran leídas por el anunciador oficial, pero El Siglo de Torreón pudo cerciorarse que las tres le favorecieron a "La Cobrita", dos idénticas anotaciones de 99-91 y una tercera de 98-92.

A pesar de que batalló en los rounds iniciales, sobre todo el 3 y 4, la local dominó ampliamente la reyerta, al grado de desfigurar el rostro de la otrora monarca regular en las 118 libras, que además de sangrar profusamente por la nariz y boca, terminó con los pómulos muy inflamados y en tonos morados.

Desde el gong inicial, ambas se lanzaron con todo para demostrar quién era la única campeona del Consejo, pero al momento del intercambio de golpes, "La Magnífica" optaba por el amarre, para evitar ser conectada.

La tónica en el segundo asalto fue el mismo, sin que Yuliahn pudiera establecer su estrategia, mientras que González seguía con los amarres, aunque en el tercero, conectó buenas combinaciones, pero el tercero sobre la superficie le llamó la atención, por ponerle el antebrazo a la lagunera, durante los incesantes "clinchs".

En el cuarto, González fue mejor y puso en aprietos a la anfitriona, que optó por pasos laterales, para evitar daño. Las tarjetas fueron leídas luego de ese asalto, donde los tres jueces tenían arriba 39-37 a "La Cobrita".

Para el quinto episodio, volvieron los amarres, en donde González impactó con su hombro el rostro de Luna, por lo que el réferi le descontó un punto. En el sexto, la local aprovechó la desesperación de su adversaria para meter sus mejores combinaciones.

En el séptimo, Luna esperó a Jessica para conectarla con notorios golpes, aunque en los amarres aprovechaba para conectarla con golpes en la nuca, sin que el tercero sobre la superficie ni siquiera la reconviniera de palabra.

Antes de que comenzara el octavo capítulo, González fue revisada por el médico de ring de sus ojos, aunque permitió que siguiera en la reyerta, pero solamente para recibir más castigo, sobre todo en sus deteriorados pómulos.

Volvieron a leerse las tarjetas, en la que tres favorecieron a "La Cobrita", dos con idénticas puntuaciones de 79-73 y una más de 78-74. En el noveno round, el castigo de la local a la capitalina fue mayor, con sangrado en sus fosas nasales.

En el último capítulo, a pesar que González se lanzó con todo en busca de un lejano nocaut, fue bien controlada por Luna Ávila, que simplemente la esperó para seguir dañando sus pómulos.

GONZÁLEZ, INCONFORME

Molesta salió "La Magnífica" González, al considerar que por reglamento, debió ganar el combate.

"Era una descalificación, no es justo para los peleadores, porque actuamos de la mejor manera, la manera más limpia, es lo que le reclamé al comisionado", dijo de manera airada, al mencionar que hubo invasión por parte de la esquina de la lagunera.

"No nos dan parte, aparte de que me dio golpes en la nuca, repetidas ocasiones, ella misma me volteaba y pegaba, a mi me bajaron un punto, no sé por qué y a ella nunca le bajaron, a pesar de que fueron más de tres ocasiones que me dio en la nuca y sabíamos que esos golpes son prohibidos, dolorosos y pueden dejar un daño cerebral y no se vale", dijo en cuanto a los golpes de conejo.

RESPALDO

Aunque fue cortado de ambas cejas, David "El General" Cuéllar noqueó en cinco asaltos al nicaragüense Yader "Chocolate" Cardoza, para retener el Campeonato Internacional WBC de peso Supermosca.

El local Alejandro Castorena, debutó con un triunfo en el profesionalismo, al imponerse por decisión unánime en cuatro asaltos, al regio Miguel Tijerina, mientras que el sinaloense Luis "Peluchín" Araujo, noqueó en tres asaltos al coahuilense Francisco "Zurdito" Rivas, de la ciudad de Castaños.

Por su parte el gomezpalatino Javid Serrano se mantuvo invicto en el profesionalismo al vencer en 6 asaltos por amplia decisión de los jueces, a Ángel Delgado de la Sultana del Norte y en duelo de jaliscienses, Jorge "Kam" Mata, le ganó por la vía del cloroformo a Oscar "La Mamba" Trujillo.

24

VICTORIAS

tres derrotas y un empate es ahora el récord como profesional de Luna.