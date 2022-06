Yuliahn 'Cobrita' Luna va por una victoria soñada

Por el orgullo, la supremacía y el honor, la lagunera Yuliahn "Cobrita" Luna enfrentará este viernes a la capitalina Jessica "Magnífica" González, en la segunda defensa del campeonato mundial Gallo del CMB, para la lagunera.

Las peleadoras encabezaron ayer la conferencia de prensa previa a la función que será televisada a millones de hogares a través de la reconocida cadena ESPN; la reunión informativa se celebró en el cuarto piso de la Presidencia Municipal de esta ciudad. Al evento acudieron protagonistas de la velada boxística, así como autoridades del Municipio de Torreón y el Comisionado de Box y Lucha Libre de esta ciudad, Arturo Zárate, además de representantes del Consejo Mundial de Boxeo, que se viste de gala con esta función en La Laguna.

DECLARACIONES

En el choque de campeona contra campeona, la lagunera arriesga la faja absoluta de peso gallo frente a la campeona interina Jessica González, en una reyerta que ha levantado una gran cantidad de expectativa por los antecedentes y la rivalidad que hay entre ambas.

Yuliahn, doble campeona mundial, aseguró: "Es un orgullo estar con mi gente de la Comarca Lagunera, muy agradecida por pelear ante mi gente y motivadísima. No me gusta hablar, pero no soy la misma niña de 19 años a la que venció".

"Ahora soy la campeona absoluta y aunque Jessica es una rival complicada nos hemos preparado y hemos hecho un gran trabajo para defender con éxito mi título; me ha costado muchísimo y es de la gente de la Comarca y con todo el esfuerzo que voy a poner se queda aquí", agregó la gomezpalatina. "He demostrado ser una peleadora técnica y que aguanta, después de cada pelea trato de estudiarme y corregir mis errores", finalizó.

Jessica buscará su segundo triunfo en condición de visitante, un triunfo sonoro; se dijo emocionada: "Es una oportunidad de oro, nos conocemos fuimos rivales cuando éramos novatas y vengo a repetir la dosis; eso ya pasó somos dos adultas y vamos a poner lo mejor arriba del ring".

RESPALDO

La batalla coestelar de la papeleta, es protagonizada por una pelea de poder a poder entre México y Nicaragua; donde se disputan el título Internacional WBC el queretano David "El General" Cuéllar y Yader "Chocolate" Cardoza, discípulo del gran campeón Rosendo Álvarez.

También verán acción Jorge "Kan" Mata, Luis Alberto "Peluchín" Araujo, Carlos "Iron Man" Arriaga y el gomezpalatino Javid Serrano, todos invictos noqueadores que serán sometidos a duras pruebas en su andar al estrellato.

Para hoy, en punto de las 13:00 horas, todos los protagonistas de la papeleta tienen una cita con la romana, en el Edificio de la Presidencia Municipal de Torreón, para el pesaje reglamentario.