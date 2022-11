YouTube implementa Shorts para Smart Tv

YouTube está ampliando el alcance de su competidor TikTok, YouTube Shorts, con el anuncio de hoy de que comenzará a implementar Shorts en la televisión para sus usuarios globales.

La aplicación de televisión inteligente actualizada de la compañía ahora permitirá a los usuarios ver los videos verticales populares en una experiencia optimizada que está diseñada para sentirse más consistente con lo que los usuarios ven en el móvil, explica YouTube.

Ya podrás ver YouTube Shorts en tu Smart TV

Esto fue un desafío dado que los cortos de YouTube, como TikTok, estaban destinados en gran medida a verse en pantallas de teléfonos inteligentes más pequeñas.

La nueva función de visualización de cortos requerirá un televisor inteligente de 2019 o posterior, una consola de juegos más nueva o un dispositivo de transmisión, señaló YouTube.

Los videos en sí se pueden encontrar en la nueva sección Shorts en la página de inicio de la aplicación de YouTube o en la página del canal del creador.

Un camino largo para la visualización correcta de Shorts

En una publicación en su blog oficial, la compañía detalló los diferentes experimentos de diseño que investigó para llegar al concepto final de Shorts on TV.

Descubrió que los videos cortos no se veían muy bien en el reproductor de video convencional de la aplicación de YouTube, que tenía demasiado espacio negro a ambos lados del video vertical.

También consideró un formato estilo "jukebox" que alinearía tres Shorts uno al lado del otro para aprovechar al máximo la pantalla del televisor sin dejar espacio adicional a los lados.

Pero esta experiencia no solo fue desordenada, sino que también se desvió de cómo deben verse los cortos: uno por uno.

Diseño final

El diseño en el que aterrizó YouTube es una opción personalizada que intenta rellenar mejor los lados del video con un fondo borroso muestreado en color y un contorno alrededor del video que se parece a la pantalla de un teléfono inteligente.

Luego iteró aún más en este formato para agregar más funciones al costado del video, incluida información sobre el creador, el sonido utilizado en el video y los botones de pulgar hacia arriba y hacia abajo.

Esta información se puede mostrar haciendo clic en el botón derecho de su control remoto.En este lanzamiento inicial, los espectadores pueden suscribirse al canal de un creador además de que les gusta o no les gusta el video después de verlo. La compañía planea introducir más funciones comunitarias con el tiempo, dice.

Al ver cortos, también puedes usar el control remoto para iniciar o detener la reproducción del video haciendo clic directamente en el corto o usando los botones Reproducir y Pausa.

El corto continuará reproduciéndose hasta que avance al siguiente corto usando su control remoto. Puedes usar los botones arriba y abajo en el control remoto para pasar al siguiente video o regresar a un corto anterior, dice YouTube.

La compañía señaló que era inusual que los consumidores prefirieran usar el control remoto para moverse a través de los videos de Shorts, ya que, por lo general, mirar videos en la televisión es más una experiencia relajada.

Pero en este caso, descubrió que los espectadores querían controlar manualmente qué corto se reproducía o cuál saltaban, como lo harían en el móvil.

Si bien hoy en día los cortos de YouTube son vistos por más de 1,500 millones de usuarios registrados cada mes, no ha habido una forma de verlos en la pantalla grande hasta ahora, ya que la aplicación de YouTube no ha permitido a los usuarios transmitir cortos a su televisor y la aplicación de TV principal no admitía la visualización de cortos.

Shorts seguirá compitiendo con TikTok

La expansión de Shorts a la TV ayudará a YouTube a desafiar mejor a TikTok, que también lanzó su propia aplicación de TV a varias plataformas el año pasado, incluidas Amazon Fire TV, Google TV, Android TV OS y televisores inteligentes LG y Samsung seleccionados en América del Norte.

TikTok también había ofrecido una aplicación de TV para Google TV y Android TV en el Reino Unido, Francia y Alemania, y en televisores Samsung en el Reino Unido.

Pero a diferencia de la aplicación de TV de TikTok, la aplicación de TV de YouTube tiene la ventaja de estar preinstalada en muchas plataformas de Smart TV.

Y su despliegue es global. Sin embargo, los usuarios no necesariamente obtendrán acceso inmediato a la función hoy, ya que este tipo de implementaciones lleva tiempo. La compañía dice que todos los usuarios deberían poder ver Shorts en las "próximas semanas".