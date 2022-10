YouTube celebra 15 años en México

El 23 de abril del 2005, YouTube debutó con su primer video de 19 segundos que es, hasta el día de hoy, recordado por varios, "Me at The Zoo". Ese fue el inicio de un viaje en el que se han agregado creadores de contenido, tendencias, entretenimiento, educación, música y cultura entre otras cosas más.

YouTube es un fenómeno global, en México existen más de 750 creadores que superan el millón de suscriptores; en palabras de Susan Wojcicki, CEO de YouTube "los creadores están llegando a nuestra plataforma a compartir, ganarse la vida y moldear nuestro mundo en formas significativas". Hoy, YouTube celebra su llegada a México después de 15 años, pero, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo?

La plataforma, que actualmente atrae a más de 2 mil millones de personas mensualmente, con 500 horas de video compartidas cada minuto, y que llega más de 100 países a nivel global, se ha convertido en una parte clave de la vida y cultura digital de los usuarios, ya que de acuerdo con datos de ComScore solo en junio de este año, más de 55.7 millones de mexicanos mayores de 18 años se conectaron a consumir contenido en YouTube.

En México, el primer momento que marcó la cultura digital fue el de "Edgar se cae", una de las primeras piezas virales e icónicas del país, mismo que actualmente cuenta con más de 78 millones de reproducciones.

Después de este, en la época de los 2000’s y 2010, personajes como El dueño de la Canaca, o El Ferras y frases como "Tengo Miedo" (un video que supera las 26M de reproducciones) se volvieron parte de las conexiones y contextos culturales.

En 2013, una ola de retos virales conquistaron a los usuarios mexicanos poniendo un toque único y local a cada una de las iteraciones que surgieron en la década, tal es el caso del Harlem Shake, el Ice Bucket Challenge, el Mannequin Challenge, La Chona Challenge entre otros.

La evolución en la plataforma ha llevado a la inclusión de todo tipo de creadores, y contenido diverso, superando cada vez más hitos. En 2012, Werevertumorro se convirtió en el primer canal en llegar a 1M de suscriptores y años después, Luisito Comunica ha logrado tener más de 39.4M.

Hoy, el creador como lo conocemos evolucionó para adaptarse a una audiencia más abierta a historias y narradores diversos, como Doña Ángela, creadora de contenido de la tercera edad y dueña del canal De Mi Rancho a Tú Cocina, que cuenta con más de 4.1 millones de suscriptores.

El alcance que tiene YouTube también lo ha convertido en unas de las ventanas más grandes del mundo para aprender, y es que el contenido educativo se ha convertido en un apoyo importante para alumnos y maestros, pues el tiempo de visualización del contenido educativo en la televisión conectada ha crecido más del 25% año tras año en México (datos hasta diciembre de 2021) y el tiempo de visualización de contenido científico en televisiones conectadas ha crecido más del 15% año tras año.

En todo el mundo, la cantidad de canales que gana más de 10,000 dólares al año aumentó un 40% en comparación con el año anterior (2021) y, hasta el momento, existen 10 formas de monetizar, dándoles así una posibilidad de ver a la plataforma como una fuente de ingresos sólida. En 2023 aumentarán con la incorporación de Shorts al programa de socios.

La innovación en esta industria es vital para ofrecer a todos los amantes de la música distintos formatos para descubrir nuevos artistas, sin importar que sean videos largos, pistas de audio, transmisiones en vivo o Shorts.

El tiempo de visualización total de contenido musical de YouTube en ordenadores, tablets, móviles y televisiones sigue aumentando año tras año, y lanzamientos como "Pink Venom" de BlackPink, han marcado récords, como el que obtuvo por ser el video más popular musical del 2022 en solo 24 horas, y el tercero que ha llegado a más usuarios en un día hasta el momento.

A 15 años de su llegada, YouTube celebra de la mano de creadores y usuarios un año más de vida, marcado por momentos memorables que viven en la mente de todas las personas.

Queda mucho por contar de esta historia, pero por lo pronto, YouTube continuará con su misión, que es darles a todos una voz y mostrarles el mundo, dejándoles un aprendizaje, entretenimiento o un momento de reunión en familia.