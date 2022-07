Yo termino a finales de septiembre de 2024 y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se está "aplicando de manera intensa" el tiempo que le resta de gobierno para que no quede nada pendiente y se pueda ir con su conciencia tranquila de haber servido al pueblo de México.

En conferencia de prensa, el mandatario federal reiteró que se jubilará de todo actividad política cuando termine su sexenio, en septiembre de 2024, y que no recibía a ningún político, ni dirigentes sociales, ni simpatizantes de su movimiento, e incluso, aseguró que si sus hijos le llevan algo que tenga que ver con política, lo rechazará, pues afirmó que "ya hay relevo generacional".

Afirmó que, además de escribir libros, dedicará su tiempo a estar admirando las plantas, árboles, hacer ejercicio, se despedirá de las redes sociales.

"Yo termino a finales de septiembre y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública, política, no voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público, político, aunque se trate de amigos, aunque se trate de familiares.

"Yo concluyo mi ciclo a finales de septiembre del 24, por eso el tiempo que me queda lo estoy utilizando de manera intensa, me estoy aplicando para que no quede nada pendiente y pueda yo ir con mi consciencia tranquila de haber servido a mí país, a mi pueblo y no pienso continuar en la política (…) Y voy a poder también estar viendo, mirando, admirando las plantas, los árboles, los pájaros, haciendo mis ejercicios para estar en forma, pero no saliendo, y desde luego sin contestarle a nadie, sin dar ninguna opinión, me voy a despedir de las redes sociales.

"También, no por grosería, sino porque si no lo hago así, me costaría más trabajo, no voy a recibir a políticos, no voy a recibir a dirigentes ni simpatizantes de nuestro movimiento, ni a mis hijos, si me llevan algo que tenga que ver con la política, no. Y termino porque también no hay que tenerlo mucho apego ni al poder ni al dinero. Ya termina uno su ciclo, vienen nuevas generaciones, hay relevo generacional. Estoy muy contento porque hay muchos buenos dirigentes, mujeres y hombres", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que está contento porque las nuevas generaciones "vienen, pero muy entusiasmados, convencidos y muy inteligentes".

"Los veo, los disfruto, los gozo en las redes sociales. Tienen mucha capacidad para argumentar. Es un renacimiento de la política y también del periodismo, es una revolución de las conciencias", destacó.