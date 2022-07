Yo quería un niño: Alejandra Guzmán revela la verdad del tema Yo te esperaba ¿No era para Frida Sofía?

Alejandra Guzmán confesó en entrevista uno de sus deseos cuando estaba embarazada, pues reveló el sexo del bebé que esperaba.

En el programa "Hoy" la cantante abrió su corazón, ya que fue invitada para promocionar su próxima gira "Tuya", sin embargo, el tema del embarazo se robó los reflectores luego de que las conductoras intentaran adivinar el sexo del bebé de Andrea Escalona.

Ante esto, Guzmán dijo que esperaba un varón: "La canción 'Yo te esperaba' la sacaron de una carta que yo le hice a mi hijo, porque yo quería un niño, todo estaba escrito en 'o'".

Uno de los motivos que la llevó a desear un bebé fue que en su casa la mayoría de los miembros de su familia son mujeres: "Todas en mi casa son niñas, menos mi hermano, entonces yo dije 'quiero romper con eso'", comentó.

La cantante también detalló que cuando estaba embarazada no subió mucho de peso, como suele ocurrir con el cuerpo de otras madres, ya que ella bailó y cantó hasta los seis meses de la etapa. Además, compartió que tomó la decisión de tener a Frida Sofía y que se sentía feliz por convertirse en madre.

"Se llena tu vida de otros colores por ver como por un prisma, ves otra vida, otra manera de ver la vida, y es precioso ser madre, a mí la verdad me llenó de orgullo, me encantó volverme mujer, pero como fui la última de Las Pinal por embarazarme, temía por no poder hacerlo y me paraba de cabeza después de tener mis cosas", dijo.

Alejandra Guzmán habla de su situación familiar tras las denuncias de presunto abuso sexual contra su padre Enrique.

Debido a la polémica que existe entre la intérprete de Hacer el amor con otro y su hija Frida, la cantante rompió el silencio y expresó que la situación en casa ha sido complicada, pues también se enfrentó a la partida de la joven a los Estados Unidos.

"Después de tres años canto en el mismo lugar, son tres años llenos de cosas extrañas y para mí han sido muy duros, pero sí me doy cuenta de que he sacado lo mejor de mí, siempre, cuando me va de la fregada, sacó los ojos así de la porquería y digo 'quiero salir'... y sí tú tienes voluntad, sales de lo que sea, de lo físico, de los chismes, de todo", concluyó.