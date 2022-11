'Yo quería ser nadie': El libro de Enea Angelo Trevisan, 'El Elon Musk italiano' que quiere reformar la web

Publicado en 2020, pero recientemente vuelto a la actualidad por el debate en torno al metaverso. "Yo quería ser nadie" es un libro que narra la increíble aventura humana y profesional de Enea Angelo Trevisan, fundador de Ealixir, empresa italiana líder en la protección de la identidad digital, que forma parte del índice OTC de Nueva York.

Escrito por el propio Trevisan, el libro es también un ensayo que reflexiona sobre algunas cuestiones fundamentales para el futuro de la web, en primer lugar, el llamado derecho al olvido.

Dr. Trevisan, ¿Qué es el derecho al olvido aplicado a la web?

“Este es un derecho de todos los ciudadanos europeos, sancionado por una sentencia del Tribunal de Justicia de 2014. Toda persona tiene derecho a solicitar la eliminación de un enlace en línea que contenga noticias o información desactualizada u obsoleta por cuenta propia. Es un derecho inalienable.”

¿Cómo se establece el período de tiempo pasado, después del cual una noticia deja de ser de actualidad?

“No hay un tiempo predeterminado. Depende del tipo de noticia, la profesión y el cargo del implicado o, en el caso de delitos, de qué tipo de delito se trata. Para algunos delitos muy graves, como por ejemplo en asociación mafiosa o pederastia, el derecho al olvido no lo es, o más bien, en mi opinión, nunca debería ser reconocido, y de hecho nuestra empresa no atiende casos de este tipo. "

¿También entran en juego las fake news?

“Esta es la gran pregunta que desde Ealixir hacemos a las instituciones europeas e internacionales. Si el Tribunal de Justicia ha dictaminado que es responsabilidad directa de Google eliminar enlaces y contenidos que tienen información obsoleta, no queda claro por qué la multinacional estadounidense no es directamente responsable de aquellos que son falsos o lesivos para la dignidad de las personas, como la pornografía de venganza o revenge porn."

Ealixir nació por una historia personal inspiradora, bien contada en el libro.

"Debido a un enlace en línea que contenía información que luego un juez consideró digna de olvidar, mi actividad profesional fue literalmente arrasada y mi vida arruinada. Afortunadamente, pude transformar una historia que corría el riesgo de ser trágica, en una esperanzadora y feliz: hoy Ealixir es líder mundial, no solo en términos del derecho al olvido, sino también en la protección de la identidad digital".

Entre los diversos sectores de actividad de Ealixir, destaca el relativo a la protección de quienes acaban perfilados en listas negras, un controvertido sistema de archivo online, utilizado por bancos e instituciones financieras de todo el mundo, que en el pasado ha suscitado preocupación en el seno de la Unión Europea. ¿Qué otras reformas cree que son necesarias para regular la web?

“En la actualidad, la web me recuerda mucho al lejano oeste americano de la segunda mitad del siglo XIX. Se había producido la colonización, había infraestructuras y grandes empresas que ganaban mucho dinero: pero los individuos no estaban protegidos y siempre los más débiles, pagaban por ello, empezando por las mujeres y los niños. Hoy ocurre lo mismo con la web: la fase pionera terminó a principios de esta década, y en los últimos años hemos visto nacer e institucionalizarse las infraestructuras lideradas por los grandes nombres de Silicon Valley. Sin embargo, los usuarios no cuentan con las garantías necesarias, por lo que prácticas como la pornografía de venganza o fenómenos de odio como el ciberacoso, proliferan. Es hora, por tanto, de pasar a la siguiente etapa de evolución, poniendo en el centro a las personas y sus derechos. Exactamente lo que hacemos con Ealixir: además del derecho al olvido, nos ocupamos de la defensa de la privacidad y la lucha contra el ciberacoso.

¿Cuál es tu idea sobre la relación entre la web y la sociedad actual?

“La llegada de tecnologías como la red 5G o 6G, que ya se está probando en varias universidades, combinada con la aparición de Inteligencias Artificiales cada vez más desarrolladas, plantea algunas preguntas muy serias sobre la seguridad de las personas.

Hemos visto lo que está pasando en el mundo por la propagación del virus de la gripe: el nivel de interconexión entre los individuos es tal, que incluso síntomas girpales pueden dar lugar a una pandemia con consecuencias impredecibles.

Piense en lo que podría pasar si se propaga otro tipo de virus, esta vez informático, en un mundo donde todo está gobernado por una computadora: de repente, todos los autos en la carretera ya no podrían responder a los comandos, las bases de datos enteras podrían cancelarse o terminar en las manos de los delincuentes.

En definitiva, los escenarios de ciencia ficción podrían convertirse en realidad en cuestión de horas, tal y como sucedió con el coronavirus.

Por tanto, la web debe ser regulada, exactamente como debe ser regulada la sociedad, con el único fin de proteger a las personas. Lamentablemente, desde este punto de vista, estamos muy atrasados ​​y nos queda mucho camino por recorrer."