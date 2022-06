'Yo bailo la vida a mi manera', dice Paty Cantú

Bailo sola es el nuevo sencillo de Paty Cantu con el que busca disfrutar la libertad y transmitir amor propio a sus fans, objetivos que ella ya logró, aunque no le fue nada fácil, según contó en entrevista con El Siglo de Torreón.

"Es una canción divertida. La letra va justo con lo de, 'bueno tú no te pareces a mí, ni yo a ti y no pasa nada y nadie nos juzgamos y al final yo bailo la vida a mi manera'.

"Bailo sola es un poco de bailo conmigo, me disfruto a mí, me acepto a mí tal y como soy. Es una rola para mujeres, hombres, personas no binarias o para quien necesite esta canción que tiene mucho amor propio y autoaceptación", externó vía zoom.

Según contó Cantú, la melodía cuentas con tintes ochenteros, década que sigue marcando de alguna manera la música actual.

"Soy fan de los sonidos ochenteros. Así como escucho Dua Lipa o The Weeknd, también oigo clásicos de The Cure, entonces dije, 'le voy a meter este rollo nostálgico con el bajo, pero luego el beat será más actual' y así busqué hacer un choque de tiempos para que se sienta que cae bien en cualquier momento".

Bastante contenta y con toda la adrenalina del concierto 2000´s Pop Tour que ella y otros artistas dieron en la Arena Ciudad de México, Cantú reveló que su reciente sencillo "nació" mientras ella se hallaba en su casa de una manera relajada.

"Estaba en mi casa sola y me vi al espejo y me dije, 'Wow, sí me caigo bien'. Encontrar el amor propio es muy complicado, es un proceso largo en el que pasas por muchas cosas, a mí me pasó.

"Siempre promulgo el amor propio porque lo quiero para mis fans y por supuesto para mí; ese día en mi casa me di cuenta de que no era perfecta y que no pasaba nada si me equivocaba en algo, y entonces aprendí a disfrutar mi compañía y por ende a bailar sola. Así concebí la melodía".

Adelantó Paty que Bailo sola es el primer sencillo de su siguiente producción discográfica con la que espera seguir en el gusto de su audiencia.

"Este año voy a lanzar muchas canciones. Ya se grabó el video del próximo 'single'. Voy a ofrecer colaboraciones con Gera MX y Neto Peña, además de otros duetos", detalló.

Muchos de sus fans la llaman "Drama queen", en la charla, Paty confesó que el mote le sigue quedando a la medida.

"Siempre seré 'Drama queen' por canciones como Dejame ir, Valiente o No fue suficiente. Además, muchas de estas canciones dramáticas las he vuelto a grabar con Karol G o Pablo López".

Por otro lado, Cantú informó que desde que formó parte de Lu, hasta la actualidad ha cambiado bastante como mujer y artista.

"Hoy soy una persona que sabe ser mucho más feliz, estoy más consiente del aquí y del ahora. Algo en lo que sí me parezco del momento de Lu a este, es que sé que hago música para la gente. Mi verdadera meta musical es sanar y acompañar a mis fans".

Paty Cantú de igual manera se mostró emocionada de poder formar parte del 2000´s Pop Tour. "Voy a seguir dando conciertos bajo este concepto y los míos, míos como Paty Cantú".