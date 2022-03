Yamileth clama por ayuda en Durango para recuperar a su hijo

Desde hace cinco meses, Yamileth Meraz no sabe con quién, cómo y dónde está su bebé de ahora dos años de edad, razón por la que lanza un llamado de ayuda al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, para que intervenga en el caso, pues ha acudido a diversas instancias de gobierno y no ha tenido éxito. A cambio, ha recibido dos procesos en su contra: uno por sustracción de menores y otro por violencia familiar.

Ahora que su segundo hijo nació, teme que su expareja, Víctor "NN", también le retire a su pequeño luego de que en el mes de diciembre se lo hiciera saber en una llamada telefónica.

La joven madre contó que fue el 24 de octubre del 2021 que vio por última vez a su hijo, quien era lactante y ahora desconoce cómo está.

Yamileth comentó que el 04 de febrero el magistrado de la Sala Unitaria 1 del Juzgado en Gómez Palacio dictó la restitución de la guardia y custodia del menor de forma definitiva, por lo que se envió un escrito al Juzgado en el municipio de Santa María del Oro, donde radica Víctor "NN".

"Se tenía que presentar para entregar al menor el 8 de marzo pero no se presentó ni él ni sus abogados, mucho menos me trajo a mi hijo", dijo desesperada la joven madre, quien además aseguró que estos últimos cinco meses han sido un martirio.

"Es como si lo tuviera secuestrado porque no sé nada de mi hijo hasta el día de hoy", recalcó.

El llamado para que intervenga el gobernador o el recién nombrado fiscal general del estado es porque aseguró que los casos que su expareja ha presentado han sido judicializados al atenderse de forma inmediata, contrario a las denuncias que ella presentó desde que fue víctima de violencia en reiteradas ocasiones.

"Hasta ahorita no he tenido respuesta en mis carpetas que tengo en Vicefiscalía General del Estado de Durango, región Laguna. De hecho, hace un año dos meses presenté denuncia por violencia familiar y hasta el día de hoy no judicializan… la carpeta está totalmente integrada y no me han dado respuesta. El 24 de octubre también presenté una denuncia por violación y retención y sustracción de menores... yo que tengo la guardia y custodia provisional de mi hijo pero no les dan seguimiento, no judicializan mis carpetas", dijo Yamileth.

Incluso, señaló a la titular de Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes, de no tener el apoyo necesario para el resguardo de su pequeño.

"En el Centro de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes llevo dos causas penales: una por sustracción de menores y por violencia. De ser la víctima pasé a ser agresora porque mi agresor presentó un peritaje de una psicóloga de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, región Laguna de nombre Lucero, donde ella asegura que el señor sí está afectado psicológicamente por mi y mis resultados en la vicefiscalía por parte de los peritos psicólogos dicen que yo no tengo afectación", comentó.

En su desesperación, tristeza e impotencia por no lograr poder tener a su hijo nuevamente entre sus brazos, Yamileth pide la intervención tanto del gobernador como del nuevo fiscal.

"¿A dónde tengo que acudir para que me defiendan o qué tiene que pasar para que las autoridades actúen en mi caso?", dijo Yamileth con profunda tristeza.