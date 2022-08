Yadir Drake llega a Yaquis de Obregón

Un pelotero experimentado y con gran poder al bat llega a fortalecer la ofensiva del Club Yaquis de Obregón para la Temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), se trata del jardinero cubano Yadir Drake, quien llega como refuerzo procedente de Algodoneros de Guasave en calidad de préstamo.

El outfielder caribeño de 32 años de edad es originario de Matanzas, Cuba y en el invierno pasado Drake finalizó con un promedio de bateo de .305 AVG en 84 juegos disputados con Guasave, donde anotó 39 carreras, impulsó 32 y se voló la barda en 5 ocasiones. “Me siento emocionado por llegar a una organización tan prestigiada como Obregón, con mucha historia en esta liga y con una fanaticada que sabe de beisbol. Yo vengo hacer mi propia historia, a dejar todo en el terreno de juego y a dar un bonito espectáculo a toda la gente que vaya al estadio. A cada lugar al que voy me gusta estar cerca de la gente porque gracias a ellos es posible este bonito deporte”, fueron las primeras palabras del patrullero caribeño en entrevista vía telefónica.

En el reciente verano, el cubano ha sido pieza importante con los Leones de Yucatán, con quienes en temporada regular culminó con .328 AVG, anotando en 67 ocasiones, empujando 61 rayitas y conectó 14 cuadrangulares. “Tengo grandes amigos en Yaquis con los que he compartido vestidor en otros equipos como Haper Gamboa, Víctor Mendoza, Sebastián Valle, entre otros. No me sentiré un extraño porque hay buena amistad con muchos de los jugadores que serán mis compañeros”, manifestó el cañonero de Cuba.

Será el lunes 12 de septiembre cuando los dirigidos por el mánager venezolano Willie Romero arranquen la Pretemporada 2022 en el Estadio Yaquis. Un mes después. el miércoles 12 de octubre dará inicio el torneo de LAMP.