'¡Ya soy una champion!', dice 'Naty' tras triunfo en MasterChef Junior

El pasado domingo, la pequeña Natalia Ruiz Huerta, oriunda del Estado de México, ganó MasterChef Junior tras conquistar a los jueces con un ceviche de manzana con camarones, salmón con una salsa de cilantro y un postre de peras.

La niña se encuentra muy emocionada y no dudó ni tantito en compartir su alegría con los lectores de El Siglo de Torreón por medio de una entrevista exclusiva.

"¡Ya soy una 'champion'!, me siento muy feliz y contenta. Nunca me lo imaginé, estoy muy orgullosa de mí misma!", fueron las primeras palabras que expresó vía telefónica.

Amable en todo momento y con esa chispa que le caracterizó durante todo el programa, "Naty" reveló a quiénes dedica su triunfo.

"Este premio es para toda mi familia. Cada uno de mis seres queridos me animó mucho para cocinar y estuvo al pendiente de mí", externó.

Reconoció la niña que no la tuvo nada fácil, sin embargo, siempre creyó en ella.

"Trabajé mucho. Cada vez los retos eran más difíciles, pero siempre pude con ellos.

"Si alguna vez me equivoqué fue porque no me concentré, pero la verdad, si por eso, recibí críticas, no las vi como regaños, sino como oportunidades para mejorar", aclaró.

"Naty" mencionó que además de haberse coronado como la reina de MasterChef Junior, de igual manera obtuvo otro premio demasiado importante.

"Me gané la amistad de muchos de mis compañeros. Casi todos se volvieron mis amigos y espero que seamos amigos durante mucho tiempo", pronunció.

Contó Natalia qué ocurrió cuando se alzó como la ganadora del reality y se fue a su casa.

"Me acuerdo que mi papá me cargó bien entusiasmado. Todos en mi hogar lloraron de felicidad", manifestó.

Por otro lado, la pequeña dio a conocer que desde temprana edad nació su gusto por la cocina.

"Desde que iba en el kinder me metí a un taller de cocina y además mis papás y mis abuelos cocinan muy rico y desde luego me han compartido sus conocimientos".

"Naty" confesó que tiene otra pasión, además de la gastronomía.

"Me gusta mucho el diseño de modas, incluso en una ocasión apliqué el diseño en unas galletas que hice en MasterChef Junior".

A Natalia, le dicen "Gotita de leche" y en la charla con este diario expresó que su tío fue quien le puso ese apodo.

"Como estaba yo muy blanquita y gordita me puso mi tío de esa manera", explicó entre risas.

Naty mencionó que seguirá preparándose en la cocina y entre sus planes a largo plazo destaca abrir un restaurante en la Ciudad de México.

"Voy a seguir luchando por mis sueños y quiero trabajar para ganar dinero y ayudar a mi familia", dijo y antes de dar por terminada la entrevista, la niña agradeció a los laguneros el apoyo que le brindaron.