Algodoneros suman cinco derrotas al hilo

Logan Moore conectó jonrón y remolcó tres carreras, mientras que los Algodoneros del Unión Laguna carecieron del bateo oportuno y sufrieron anoche su quinta derrota consecutiva, ahora ante los Acereros de Monclova y por pizarra de 5 a 2, en el inicio de la serie que se celebra en el estadio Monclova.

ATACAN TEMPRANO

En duelo de lanzadores derechos, Geno Encima inició sobre la lomita por los Acereros y aunque en la primera entrada recibió imparable de Erick Aybar, logró retirar en orden al dominar a Yangervis Solarte con rola de doble play. Por el Unión Laguna abrió juego el culichi Aldo Montes, quien recibió un sencillo de Josh Reddick, pero sin batallar mucho y apenas con siete lanzamientos logró colgar el cero ante la poderosa ofensiva de los Acereros, quienes llegaron golpeados a este compromiso, tras una semana de solamente una victoria en seis juegos.

Fue en la segunda tanda, cuando el marcador registró movimiento y los Algodoneros tomaron la delantera en la pizarra: Jesús Castillo abrió negociando base por bolas, siguió Nick Torres con imparable al jardín central, aunque enseguida, Jhoan Ureña rodó por segunda para jugada de doble play. "Jesse" alcanzó la tercera base tras el rodado de Ureña y desde la antesala anotó impulsado por sencillo de Fernando Flores, quien puso la pelota entre primera y segunda base para que terminara en el jardín derecho.

Sin embargo, en el cierre respondieron con furia los Acereros y lograron darle la vuelta a la pizarra, atacando los envíos de Montes, quien golpeó a Chris Carter y aunque dominó a Juan Pérez con rola por primera, Noah Perio apareció en la caja de bateo para detonar tremendo batazo que se llevó por mucho la barda del jardín derecho, para poner en ventaja a los de casa. Enseguida, Rodolfo Amador atizó imparable hacia el izquierdo y apareció el receptor Logan Moore para volarse la barda, prácticamente una calca del jonrón de Perio, lo que puso el score 4 por 1.

SE ACERCAN

Los abridores se trenzaron en un buen duelo de pitcheo durante la parte media del juego, apoyados por sus compañeros a la defensiva, quienes ejecutaron buenos lances para mantener el score sin movimiento. Volvieron al ataque los Algodoneros durante el quinto episodio y lograron acercarse con una carrera sucia, anotada en los spikes de Pedro Florimón, quien llegó a primera en error del torpedero Addison Russell, llegó a segunda con una rola de Flores y a tercera con rodado de Francisco Hernández, para enseguida, timbrar gracias a sencillo de Edgar Robles, quien respondió ya con par de outs.

En el cierre de esa quinta, los Acereros tuvieron oportunidad de despegarse aún más, pues llenaron la casa con solamente un out, pero Aldo Montes se fajó y salió del problema al recetar sendos ponches a Pablo Sandoval y a Juan Pérez. Para la apertura del sexto rollo, los Guindas generaron su mayor oportunidad, no solamente de empatar, sino de dar la vuelta al marcador: con uno fuera, Castillo recibió base por bolas y eso sacó del juego a Encina, relevado por Michael Ynoa, quien no ofreció soluciones, pues recibió hit de Nick Torres y otorgó bases por bolas a Ureña y a Pedro Florimón, esta última hizo anotar a Castillo por la vía "de caballito".

Mickey Callaway, mánager de Monclova, no tuvo más paciencia y removió al dominicano Ynoa, para jalar por el relevo de Nick Goody, quien apagó el fuego al ponchar a Flores y a Hernández, para dejar el ataque lagunero en solamente una carrera. En el cierre, Perio pegó sencillo por el central y avanzó hasta segunda en error del jardinero, desde donde anotó, gracias a doblete de Moore, quien con su tercera carrera impulsada del juego, sacó de la loma a Montes, para dar paso a un buen relevo de Jenrry Mejía.

Goody otorgó par de pasaportes en la novena entrada, pero se apuntó el salvamento al dominar al "Jesse" con rola de doble play, para acabar el juego, aunque se retrasó la celebración porque la jugada fue revisada en video, para al final ratificar la doble matanza.

DECISIÓN

Geno Encina se llevó la victoria al lanzar 5 entradas y un tercio, permitió 4 hits, aceptó 3 carreras, 2 fueron limpias y expidió 3 pasaportes; la derrota fue para Aldo Montes al lanzar 5 innings y 1 tercio de 8 imparables y 5 carreras, otorgó 2 boletos y recetó 5 chocolates.

La serie continuará hoy, con juego a las 19:30 horas; los abridores probables son Héctor Velázquez (0 - 1; 8.38 ERA) por Monclova y Rafael Pineda (0 - 0; 27.00 ERA) por el Unión Laguna.