Ya no recibirán nuevos expedientes en JLCA

Este viernes dejan de recibir nuevos expedientes las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en Coahuila, para dar lugar a los Centros de Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales.

Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo en Coahuila, dijo que llevan casi dos años trabajando en esto, desde la Ley del Centro de Conciliación, los protocolos para contratar a quienes serán los conciliadores laborales, pues se hizo una convocatoria pública para contratar a 35.

Señaló que Torreón contará con un Centro de Conciliación Laboral que tendrá 10 conciliadores, un director, notificadores y toda una estructura orgánica ad hoc al nuevo modelo laboral, por lo que los conciliadores ya se certificaron en competencias laborales, lo que garantiza que se pueda llevar a cabo en los términos que la Ley lo dispone, que son 45 días, en los que sí o sí tiene que salir el expediente.

"Estamos poniéndonos como meta que al menos el 80 por ciento de los asuntos que entren se concilien, para que solamente el 20 por ciento se vayan a los tribunales o que se vayan a juicio", comentó.

"Vamos muy bien, estamos prácticamente a una semana de abrir las puertas de los Centros de Conciliación Laboral, en todas las regiones, y las Juntas van a seguir trabajando, con el rezago que tienen", dijo.

Zogbi Castro señaló que, al no tener asuntos nuevos, las JLCA podrán abocarse a los asuntos que tienen en trámite y tratar de resolver más rápido los que ya están. Indicó que en Torreón son 10 mil expedientes en trámite, aunque muchos de ellos ya no han tenido movimiento, pues ya no hay interés de las partes por continuar el trámite.

"Muchos se van a poder conciliar, nuestro objetivo es acercar a las partes, hacer jornadas de conciliación, que se concilien para que esto pueda ser más rápido", expuso.

Recordó que durante un año la pandemia paralizó todo y las audiencias se diferían, se tuvo que suspender actividades por temas de contagio, entre otros.

La secretaria del Trabajo dijo que en el estado se estima un rezago de 30 mil expedientes y se espera conciliar el 80 por ciento.