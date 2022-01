Ya no podemos permitir que una persona, que a lo mejor vende hasta más que un formal, siga haciendo su negocio en la calle: Canaco Torreón

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que ven muy positivas las acciones de regulación que realiza el Municipio de Torreón con respecto a los vendedores informales en el Centro, pues indicó que, además de generar condiciones de desigualdad con respecto a la formalidad, el ambulantaje genera una desigualdad de condiciones sociales que merman el quehacer público, normal, de toda la comunidad.

"No pagan impuestos, no rentan un local, sus trabajadores no están dados de alta en el Seguro Social, entonces vemos con muy buenos ojos que la autoridad municipal, en menos de tres semanas, atendió este problema, que duramos más de ocho meses diciéndolo el año pasado, con la anterior administración, y que nunca fuimos atendidos de esa forma, ojalá siga así y que se reubique a todo ese comercio informal, que lo sumen a la formalidad", expresó.

Recordó que hay casos de negocios ambulantes que, si bien de inicio tuvieron que arrancar así, han hecho de la informalidad su forma de vida, de modo que ya tienen varias "sucursales" e incluso cuentan con trabajadores, los dueños no atienden el espacio, y siguen así por la evasión de impuestos.

"Esos empleados ya tienen que estar dados de alta en el IMSS, es por elevar las condiciones de vida de todos los laguneros, de todos los que vivimos en Torreón, ya no podemos permitir que una persona, que a lo mejor vende hasta más que un formal, siga haciendo su negocio en la calle, sin pagar impuestos, hay miles de locales solos donde puede establecerse y cumplir con medidas sanitarias, como cumplimos todos nosotros, además de que sus trabajadores incrementen su nivel de vida", dijo.

El dirigente de la Canaco señaló que, en lo que va del presente mes, sí se ha observado una disminución del ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad, por lo que se han mantenido muy pendientes en el seguimiento, con brigadas que revisan el Centro.

"Hay todavía varios a los que tienen que regular, pero sí hemos observado que ha bajado de manera importante, queremos que esto que se está haciendo, estas acciones de regulación, sean permanentes, que los vendedores ya no sigan en las calles, el oriente de la ciudad también está lleno de gente que está en la informalidad, en los centros comerciales, las tiendas de autoservicio, no hay una que no tenga afuera un informal, necesitamos que se regule todo eso", dijo.