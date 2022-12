'Ya nadie me puede tocar', el controversial pedimento de Ángela Aguilar antes de cada show

Ángela Aguilar tiene tan solo 19 años, pero la joven ya se ha convertido en una de las cantantes más exitosas de nuestro país.

La hija de Pepe Aguilar realiza conciertos con su familia desde que era pequeña y hoy ya sabe qué técnicas de relajación y vocales necesita realizar antes de comenzar un show.

Sin embargo, existe un particular motivo por el que nadie puede tocar o estar en contacto con Ángela Aguilar antes de que esta brinde un espectáculo.

¿Por qué nadie puede tocar a Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar brindó una entrevista recientemente donde reveló que una de las cosas que le gusta hacer es aislarse antes de un concierto, sin importar lo que esté pasando a su alrededor.

"Soy medio rara, todo el día del show trato de no hacer nada, trato de estar muy enfocada en lo que voy a hacer. Siempre trato de comer unas dos o tres horas antes del show para poder estar súper bien vocalmente", reveló Ángela Aguilar.

(FOTO: ESPECIAL)

"Llega a un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, (que) digo ' ya nadie me puede tocar ahorita, me tengo que concentrar. Normalmente, me pongo como si estuviera castigada en una esquina, por ahí. Literalmente me enfoco", continuó la hija de Pepe Aguilar.

Los dichos de Ángela Aguilar generaron un poco de malestar en algunas personas, quienes aseguraron que el hecho de que nadie la pueda tocar puede malinterpretarse como si fuera el requerimiento de una diva, pero la joven confesó que lo hace para mantenerse atenta a lo que pueda pasar después.

Sin dudas los momentos previos a un concierto son muy especiales para los artistas, ya que los mismos los ayudan a mantenerse enfocados, concentrados y tranquilos para poder afrontar 2 horas de show y desgaste corporal. Incluso Ángela Aguilar también comentó que al finalizar un espectáculo le gusta cambiarse la ropa y ponerse algo más cómodo, descansa, se hidrata con mucha agua y luego incluso disfruta de pasar tiempo con su familia.