'Ya mero se vienen las retas', dice 'El Bronco' tras salir del hospital

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, reapareció en redes tras salir del hospital para agradecer a quienes expresaron preocupación por su salud y a quienes están luchando para demostrar su inocencia.

Rodríguez Calderón indicó que ya se encuentra en casa para iniciar su recuperación, al tiempo que agradeció "a todos ustedes por estar al pendiente de mí y de mi familia, agradecerle a mi esposa todo lo que ha hecho por ayudarme en este trance tan difícil, a mis hijos por estar conmigo siempre dándome ánimos y su amor incondicional".

"Agradezco también a mis hermanos y hermanas; a mi mamá, que aunque no la he visto pronto lo haré si Dios me lo permite, a mi equipo de abogados, por estar siempre buscando la justicia y por aprovechar su talento y conocimiento para lograr demostrar mi inocencia, y a todos mis amigos y compañeros, que siempre estuvieron conmigo, y lo siguen estando", añadió.

"El Bronco" informó, además, que desde su casa, estará "concentrado en recuperar mi salud, que se ha visto deteriorada, pero sé que con esfuerzo lograré salir adelante".

"Así que, sobrinos, ya mero se vienen las retas y pronto seguiremos usando las redes para seguir en contacto, ya con mejores noticias y unos buenos memes. Cuídense y ¡a jalar que se ocupa!", finalizó el exmandatario.