'Ya lo presentía'; AMLO critica al Inai por no transparentar ingresos de Carlos Loret de Mola

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) por rechazar su solicitud para dar a conocer los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, quien reveló un escándalo de uno de sus hijos.

"Yo ya presentía que iban a responder de esa manera por su actitud desde que se fundó ese instituto", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa ofrecida desde la fronteriza ciudad de Tijuana, en Baja California.

López Obrador había enviado una carta el lunes al Inai para exigir "una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares".

La presidenta del organismo autónomo, Blanca Lilia Ibarra, dijo el miércoles que el Inai no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada por el presidente.

López Obrador lamentó no tener autorización para dar a conocer las ganancias del comunicador y de los periodistas que consideró "famosos", aunque aseveró que estos son una minoría, ya que la mayoría de los reporteros en México "gana muy poco y arriesgan mucho", consideró.

"Me voy a quedar con la información que tengo", dijo, pero indicó que si Loret de Mola se lo autoriza dará a conocer su sueldo "nada más para probarle que no es una exageración, que sí puedo probar que recibió 35 millones y tengo todas las facturas y todos los comprobantes", afirmó López Obrador.

Además, el mandatario volvió a acusar de "mercenarios" y "pasquines" a periodistas como Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Carmen Aristegui o el periódico Reforma, además de reiterar que son parte de la "mafia del poder" y aseveró que deben revelar cuánto ganan y quién los financia.

El presidente hizo estas declaraciones apenas minutos después de presentar un informe sobre el avance en las investigaciones de los cinco periodistas asesinados en lo que va de este año en México, entre ellos la periodista Lourdes Maldonado, asesinada en enero y quien había acudido en 2019 a la conferencia matutina a pedir protección.

Aseguró que los grupos de poder utilizan los medios de comunicación y periodistas para calumniar y golpear a su Gobierno, pero aseguró que no aplicará la censura a ningún medio, incluso a aquellos que calificó como conservadores como el periódico Reforma y el medio Latinus, y reiteró que se mantendrá la protección al gremio, pues "no están solos", dijo.

Además, indicó que planteará este tema al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que explique por qué desde su país se está financiando a organizaciones con fines golpistas.

Las acusaciones de López Obrador a periodistas y medios mexicanos —también ha citado esta semana a The Washington Post, The Economist y Financial Times— han sido criticadas por todo tipo de organismos nacionales e internacionales por considerar que no tienen fundamento y que se producen además en plena ola de asesinatos a periodistas mexicanos, cinco durante este año.