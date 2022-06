Ya estoy chocheando: AMLO señala sobre la reelección en 2024

Al manifestar, bromeando, que "ya estoy chocheando" y después de que algunos simpatizantes le pidieran seguir seis años más, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que a finales de 2024 entregará la Presidencia, pues indicó que no se tiene que tener apego al dinero ni al poder y se tiene que buscar relevo generacional.

Al encabezar la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en este municipio, el jefe del Ejecutivo federal señaló que pese a que faltan dos años, todavía su administración realizará "muchísimo más en beneficio del pueblo".

"Les voy a explicar, miren, ¿por qué no soy partidario de la reelección? Primero, por una cuestión de ideales, acuérdense del principio, del lema del sufragio efectivo, voto efectiva, democracia efectiva, no reelección, del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, no a la reelección, primero; segundo, porque hay que buscar que haya relevo generacional y tercero, algo que es muy importante, no tenerle mucho apego ni al poder ni el dinero", dijo el mandatario mexicano.

"Estoy bateando para arriba de 300"., añadió.

"Añado otra cosa, ya estoy chocheando también, tengo fuerza, aquí está mi compañero beisbolista, estoy bateando arriba de 300, pero no, ya a finales de septiembre de 2024, ya entrego, pero nos faltan dos años, tres meses y vamos a hacer muchísimo más en beneficio del pueblo, mucho más en beneficio del pueblo", comentó.

Ante algunas expresiones de descontento al gobernador Alfredo del Mazo (PRI) por parte de un grupo de asistentes, el presidente López Obrador pidió a la población buscar la unidad, pues aunque se esté en partidos diferentes, se tiene que trabajar en unidad, como él lo está haciendo con el mandatario estatal.

"También decirles que tenemos que buscar la unidad, mientras estemos en el gobierno, aunque pertenezcamos a partidos distintos tenemos que trabajar juntos, unidos, por eso estoy trabajando de manera coordinada con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Estamos trabajando juntos, ya cuando vengan las campañas, cada quien agarra su partido, pero como todavía no hay campaña, así, juntos, el único objetivo es servir al pueblo del Estado de México, al pueblo de Acambay y al pueblo de México, de nuestra gran nación", dijo.