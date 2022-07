Ya está aquí, gracias a Dios: familia vela cuerpo de Ángel David, lagunero asesinado en EUA

Después de 13 largos y dolorosos días para la familia Flores Treviño, por fin regresó a su natal Gómez Palacio, el cuerpo de Ángel David, quien fuera asesinado en la localidad de Baldwin Hills de Los Ángeles, California, el pasado 18 de junio.

Su cuerpo arribó a la funeraria Cepeda de esta ciudad, en donde sus familiares, amigos y conocidos se reunieron para darle el último adiós al joven de 17 años, quien viajó a los Estados Unidos junto con sus padres, dejando pendiente sus últimos días de preparatoria, la cual terminaría en este mes de julio, lo cual no pudo hacer.

Será este domingo cuando se celebre una misa de cuerpo presente en la catedral de Guadalupe, para después cremar sus restos.

Durante su sepelio, sus padres, Diana y José Ángel, así como su hermana mayor, llevaron la fotografía de Ángel, donde lucía sonriente y feliz, así como lo fue en vida según relató su padre.

"Ya lo tenemos aquí, lo estamos velando, batallamos pero ya está aquí, gracias a Dios... Nos ayudó lo que fue papelería la cónsul Marcela (Celorio) en la entrega del cuerpo y otro apoyo por parte del Gobierno de Estados Unidos", relató el padre visiblemente devastado.

La misma fotografía que se volvió viral en redes sociales al dar a conocer el crimen que le arrebató la vida y que puso en riesgo la vida de uno de sus primos, luego de que unas balas hicieran blanco en sus cuerpos, fue colocada a un costado de su ataúd, el cual rodearon ramos de flores, de aquellas personas que estimaban al joven, que deseaba ser médico.

Pero el calvario para la familia aún no termina. Y es que si bien una persona presuntamente responsable del hecho ya fue detenida por las autoridades estadounidense, sus padres deberán viajar de forma regular hacia aquel país como parte de las investigaciones del caso.

"Siguen las investigaciones, la persona que está detenida va a corte el 14 de julio, vamos a estar nosotros allá ... Vamos a estar yendo y viniendo cada vez que haya corte y que así nos requieran, porque no queremos que esto quede impune, que esto que le pasó a mi hijo no quede impune, que esto que le pasó a mi hijo se le castigue", dijo don José Ángel en medio de lágrimas.

Los gastos de sus traslados por el momento correrán por su cuenta, "no sabemos todavía".

BUSCARÁN APOYO DEL ESTADO

En ese sentido, Rafaela Zapata, secretaria general de la sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, amiga de los padres de Ángel y madrina del menor, dijo que buscarán el apoyo, "ahora sí del Estado".

"De hecho esto para ellos no ha terminado, ellos apenas van a empezar el proceso... Es algo también doloroso y también es la situación económica fuerte, será un gasto fuerte porque ellos tendrán que estar viajando continuamente hasta que termine el proceso. Buscaremos el apoyo con las autoridades correspondientes del estado", dijo Zapata.

Y es que recordó que el traslado de Angelito, se dio gracias a un programa que tiene Estados Unidos, "entonces ahora que se hagan presentes las autoridades estatales para que puedan apoyar a nuestros amigos para que puedan solventar estos casos que serán fuertes".

Al igual que don José Ángel, Rafaela pidió justicia por el joven: "lo que sí pedimos ahora es que se haga justicia… espero que realmente se cumpla con la ley y sea castigado. Sabemos que esto no le va a regresar la vida al niño, pero queremos la justicia para que otras personas no pasen una situación aquí, porque aquí no se murió una persona, fuimos muchos, su familia, sus padres, es algo muy lamentable, triste".

SUS PENSAMIENTOS.

Don José Ángel comentó que su hijo sería quien daría el discurso de fin de cursos de su generación, lo cual así será.

Dijo que durante su viaje, preparó el mensaje que daría a sus compañeros, amigos y maestros de su colegio San Gabriel, en donde estudió su preparatoria.

"Él iba a dar las palabras de despedida de su generación, él cuando estábamos en Estado Unidos, estuvo haciendo un borrador que ya lo mandamos al colegio… serán las palabras de mi hijo (las que se lean)", dijo con tristeza su padre.

Y serán Diana y José Ángel, quienes a nombre de su pequeño, reciban su certificado de preparatoria.