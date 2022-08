Ya entendimos a la perfección lo que quiere Fentanes: Leo Suárez

Una vez dado el paso de lograr su primera victoria del torneo jugando como visitantes, los Guerreros no se conforman y buscarán mantenerse en la vía ganadora al visitar mañana a Xolos.

El equipo comandado por Eduardo Fentanes sostuvo ayer su segundo entrenamiento previo al compromiso ante el equipo canino; realizaron una práctica matutina en el TSM, donde reinó el buen ánimo por la goleada conseguida el pasado fin de semana. Para hoy, los albiverdes continuarán con su preparación y posteriormente emprenderán el viaje vía aérea hasta Tijuana, para quedar completamente concentrados de cara al partido.

AUMENTA LA CONFIANZA

Posterior al entrenamiento de ayer y tras una larga espera, el volante Leonardo Suárez atendió a los medios de comunicación en una conferencia de prensa híbrida, en la que descartó que Santos se haya quitado un peso de encima al lograr, finalmente, ganar fuera de casa: "Presión no sentíamos, porque estábamos haciendo buenos partidos y sabíamos que tarde o temprano iba a llegar esa victoria; el domingo hicimos un partido lindo, le pegamos a uno de los rivales más mediáticos de México en su cancha y nos toca seguir trabajando fuerte para conseguir más resultados positivos en casa y de visita".

"El equipo está bien, contento, con confianza. Ya entendimos a la perfección lo que quiere el míster, todo el plantel está muy motivado y ahora hay que seguir trabajando para seguir en esta línea. En lo personal, estoy feliz por poder hacer gol y espero poder seguir ayudando al equipo con más goles y alguna asistencia", complementó el argentino.

Leonardo Gabriel no esconde su deseo de formar parte del once titular, pero aseguró que se prepara cada día para aportar desde el rol que le toque jugar durante los partidos: "Creo que el equipo está bien, motivado, el once que está jugando ahora está demostrando que está para jugar y yo me siento capacitado para jugar dentro de los once, pero el que elige es el míster. Estamos dándole para estar preparados y aportar, si me toca seguir entrando en los segundos tiempos, estoy preparado para correr, meter y ayudar al equipo".

"Toca tener paciencia, seguir trabajando, metiéndole con todo para dar el cien por ciento cuando nos toque jugar, dándole guerra en el buen sentido a los compañeros que están en el once, para que sientan que los que estamos atrás podemos también ayudar en los veinte, quince minutos que nos toque entrar. Es una competencia sana, todos tiramos para el mismo lado y queremos que gane el equipo", argumentó el argentino, priorizando el éxito colectivo sobre el desempeño individual.

CON HUMILDAD

Santos Laguna está posicionado en el quinto lugar de la tabla, pero no por ello adelanta vísperas Suárez, pues considera que se debe ir con mesura para lograr mayores éxitos y finalmente asegurar un puesto en la fase final: "Todo el mundo sabe cómo es la liga mexicana, que ganando dos o tres partidos seguidos te pones allá arriba, nosotros lo veíamos accesible y el equipo dio dos buenos partidos para ganar seis puntos y ahora estamos arriba. Debemos seguir por esta línea para sumar más puntos y terminar lo más arriba posible".

"Es el momento para seguir como lo estamos haciendo, con esa humildad para seguir trabajando y sumando, meternos en liguilla entre los primeros cuatro. Lo más importante es seguir con la humildad que hemos venido teniendo, día a día para seguir sumando, manteniendo la humildad y pensando siempre en el equipo", añadió el portador de la camiseta número 9 de los Guerreros, con quienes vive su segundo torneo y acumula 3 goles, en la búsqueda de disputar su primera liguilla con el equipo de La Laguna.

Finalmente, Suárez advirtió de la dificultad que implica para cualquier equipo visitante el jugar en la casa de los Xolos, donde la superficie sintética obliga a los futbolistas a realizar ajustes, pero confía en que eso no será impedimento para seguir desplegando un buen futbol: "Sabemos que en Tijuana es un campo difícil por ser sintético, ellos ya están más acostumbrados a eso, pero nosotros estamos motivados y con la idea de hacer un buen partido para traernos otro buen resultado de visita", concluyó.