Xolos buscará sumar en casa y entrar a la fiesta grande

Franco Di Santo y Federico Lértora de los Xolos de Tijuana, analizaron en el Estadio Caliente, el próximo partido de la jauría en casa ante Necaxa, donde resaltaron la importancia de obtener los 3 puntos.

Lértora habló sobre el trabajo del equipo en la semana y lo que se logró trabajar con algunos días adicionales a los que habían tenido semanas atrás.

“Lo positivo es que tuvimos una semana larga que hace bastante no teníamos para poder trabajar, veníamos de jugar y recuperar-jugar y recuperar, pero bueno, esta semana pudimos trabajar bien, y hay que trabajar en todos los aspectos y mejorar, sobre todo en lo mental”.

Por su parte, Di Santo agregó: “Muchas veces el problema es cuando no creas esas situaciones, el día que no lo hagamos creo que ahí estará el problema, entonces esa suerte que teníamos a un principio no la hemos tenido durante este tiempo, tenemos que enfocarnos en los dos partidos y sacar eso seis puntos y lograr el objetivo que teníamos desde un principio”.

“Tuvimos una semana larga y estamos trabajando muy bien, vamos a llegar de gran manera y ojalá podamos revertir la situación porque tenemos muchas ganas de tener revancha y mostrar la verdadera cara del equipo que no es esta”, finalizó el número 5 fronterizo, Lértora.