Wylder matará a Andy Ruiz cuando ambos peleen: advierte 'King Kong' Ortiz

La más reciente pelea de Deontay Wilder dio mucho de qué hablar por el brutal nocaut que dejó tendido en la lona a Robert Helenius apenas en el primer round. El tremendo derechazo del peleador estadounidense provocó advertencias para su siguiente rival, el mexicano Andy Ruiz.

Y es que uno de los presentes en la pelea de Wilder fue Luis Ortiz, último rival de Andy en el pasado mes de septiembre, y se atrevió a lanzar un mensaje de pronóstico oscuro para el primer campeón mexicano de peso completo.

"(Wylder) Matará a Andy Ruiz cuando ambos peleen. Ruiz necesita darme la revancha. Dame la revancha, Andy", lanzó el peleador cubano de 43 años de edad.

Tras su pelea contra Andy "The Destroyer", "El King Kong" Ortiz aseguró que aún no es tiempo de retirarse del boxeo y continuar en las grandes carteleras, a pesar de no encontrarse en su mejor momento boxístico.