Wall Street cierra verde y el Dow Jones sube un 2,59 %

Wall Street cerró verde este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 2,59 % tras los últimos datos del PIB y datos que apuntan a una ralentización de la inflación y al mantenimiento del consumo.

Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumó 828,52 puntos, hasta 32.861,8 unidades, mientras que el el selectivo S&P 500, ganó un 2,46 % o 93,76 enteros, hasta 3.901,06 puntos.

Por su parte, el índice compuesto Nasdaq se revalorizó un 2,87 % o 309,78 unidades, hasta 11,102,45 enteros.

El Dow Jones concluyó hoy su cuarta semana consecutiva al alza y cerró muy por encima de los 32.000 puntos.

En el cómputo semanal, se revalorizó un 5,7 %, su mayor alza desde mayo, mientras que el S&P 500 ganó un 3,9 % y el Nasdaq un 2,2 %, favorecidos por los resultados empresariales trimestrales mejor de los esperado y los datos económicos que hacen pensar a algunos inversores que las autoridades financieras estadounidenses pondrán fin a su agresiva política de subida de los tipos de interés para frenar la inflación.

El optimismo también se expandió por las grandes plazas europeas, y en el cómputo semanal Milán ganó el 4,46 %, Fráncfort el 4,04 %, París el 3,94 % y Londres el 1,12 %.

Ayer, se conoció que la economía estadounidense creció un 0,6 % en el tercer trimestre y vio cómo su ritmo anual de crecimiento se situó en el 2,6 %, según el primer cálculo oficial de la Oficina de Análisis Económico (BEA), lo que superó las expectativas de los analistas.

La vuelta al crecimiento económico en este tercer trimestre se ha producido en un contexto marcado por la elevada inflación y las consecuentes subidas de tipos de interés o los problemas en la cadena de suministro, pero también por un desempleo bajo y un fortalecimiento del dólar.

Asimismo, los analistas han empezado a pensar que con los nuevos datos económicos, la Reserva Federal (Fed) podría empezar a reducir la agresividad de su política de subida de tipos de interés para frenar la inflación.

"Los datos de inflación realmente no fueron tan malos. Las ganancias no han sido grandes, pero no terribles", aseguró la jefa de inversiones de la firma Verdence, Megan Horneman, citada por el canal CNBC, en referencia a los anuncios de resultados trimestrales de las empresas.

Por sectores, los más favorecidos en esta jornada de viernes fueron el tecnológico (4,52 %), el de comunicaciones (2,98 %) y el de servicios públicos (2,85 %), mientras que sólo cerro en rojo el de bienes no esenciales (0,3 %)

Entre las 30 firmas cotizadas del Dow Jones, el verde fue el color dominante, y destacaron las fuertes subidas de Intel (10,66 %), Apple (7,56 %) y Honeywell International (4,3 %), mientras que solo Dow (-0,29) terminó con pérdidas.

En otros mercados, el petróleo de Texas bajó a 87,9 dólares el barril, y al cierre de Wall Street el oro bajaba a 1.648 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía al 4,012 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 0,9958.