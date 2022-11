¡VUELVEN CON TODO A LA MÚSICA!

¡Y que suene la Wane Wane porque sus integrantes aún tienen mucho que dar!

Con una larga trayectoria de 30 años, la agrupación ha retornado con el fin de reconquistar a su público y captar la atención de las nuevas generaciones.

La agrupación, liderada por Jaime Lozano, visitó El Siglo de Torreón para hablar de sus proyectos y recalcar que regresan para recuperar su trono.

"Queremos volver a trascender. Es la idea de todos, queremos reivindicarnos con el público cautivo que tenemos y permear a las nuevas generaciones, esa es la idea. El concepto de Wane Wane sigue igual, con ideas frescas y con el objetivo de entretener siempre a la audiencia", mencionó.

Recordó Jaime el momento cúspide que consiguió la agrupación gracias a su propuesta.

"De 1997 al 2000 conseguimos un gran éxito en todo México. Del año 2000 al 2007, en ese tiempo estuvimos hasta trabajando en Estados Unidos. Luego, nos mantuvimos 'chambeando' aquí y allá", explicó el músico.

Jaime detalló que a lo largo de su trayectoria han dado a conocer melodías que se han quedado en el gusto de sus seguidores. Ellos firmaron con Azteca Music, luego con Discos Goma y posteriormente se independizaron.

"El caderazo, ese tema lo han grabado más de 100 agrupaciones y es de nosotros. Hay otra que es La Queta y su trompeta, esa también sigue causando sensación; El wane wane, no puede faltar y El tocador, que es como una cumbia lagunera con rap.

"Primero estuvimos en TV Azteca, andábamos en todos los programas. Luego vino lo de Discos Goma, de San Antonio. Más tarde, tuvimos que poner una pausa por problemas personales y volvimos con todo en 2018", detalló.

Actualmente, la Banda Wane Wane promueve su disco Pandemia de amor y, según expresó Lozano, el grupo ya alista un siguiente material.

"Pandemia de amor lo dimos a conocer el año pasado. Seguimos laborando en su promoción. Sacamos de sencillos La bruja y el tema homónimo al álbum. En unos meses sacaremos la próxima producción con la que esperamos seguir en el gusto de los fans".

Jaime Lozano se mostró emocionado de que la Banda Wane Wane haya llegado a tres décadas de trayectoria.

"Y vamos por más. Deseamos seguir haciendo música para la gente. Nos vamos a seguir renovando sin perder nuestra esencia. La gente nos sigue arropando en La Laguna y en muchos sitios más", expresó el entrevistado.

Aclaró Jaime que la agrupación no pertenece al género de la banda sinaloense.

"Somos una tecno banda porque usamos bajo eléctrico, no de tuba. Aunque también se puede decir que lo nuestro es una fusión de ritmos, es algo raro y fresco", expresó.

Al preguntarle a Jaime, qué tiene de distinto la Wane Wane, en relación con las demás agrupaciones respondió que su originalidad.

"Cada artista tiene su propia concepción del Universo. Estamos en el mismo mundo, pero cada quien lo vemos distinto. A mí me gusta hacer lo que veo, lo que me nace, no me gusta copiar.

"Yo me he topado con esta cuestión muy moderna, como Firme, una chulada de elementos, pero se fueron hasta arriba tocando puras copias y creo eso no se vale. Para mí, el arte es descubrir la esencia secreta de las cosas, no es copiar una apariencia o un estilo". Por otro lado, el músico manifestó que la banda no piensa fallarle nunca al público.

"No llegamos a la onda de las groserías, ni buscamos cosas vulgares porque sabemos que tenemos un compromiso con la sociedad. Deseamos generar entretenimiento y cultura de una manera sana".

Toda una trayectoria

La Wane Wane sigue trascendiendo

Antes de ser Wane Wane, era Banda Contraste y luego Banda México Lindo y Querido.

