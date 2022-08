Vuelven 200 mil alumnos a aulas de La Laguna de Coahuila

Entre llanto, bostezos y risas, ayer arrancó de manera oficial el nuevo ciclo escolar 2022-2023 para 575 mil 648 niños, niñas y adolescentes de los distintos niveles educativos del estado de Coahuila y que son atendidos en 4 mil 056 escuelas públicas y privadas.

En La Laguna, alrededor de 200 mil estudiantes de educación básica regresaron a las aulas y lo hicieron en medio de tráfico vehicular registrado principalmente entre las 7 y 8 de la mañana.

Elías estaba adormilado. Tiene 13 años y se levantó a las 5:30 de la mañana para ir a la escuela. El alumno se sinceró y dijo que no quería regresar a clases porque odia el sonido de la alarma y no le gustan las matemáticas. Para Argentina, el regreso a clases fue muy alegre, ya que no aguantaba el encierro en casa y estaba ansiosa por ver a sus amigas, a su maestro y por aprender nuevas cosas. Ella dejó listo su uniforme desde un día antes para no andar a las carreras y llegar puntual al salón de clases.

Camila dice que entrar a la escuela tiene sus ventajas y desventajas. "En lo personal a mí no me gusta levantarme temprano y la ventaja es que puedes convivir. En el ciclo pasado no me fue muy bien, por lo que en este espero mejorar mucho mis calificaciones y la manera en que mis maestros y yo nos llevamos", expresó.

ARRANQUE OFICIAL

La escuela secundaria técnica No. 1 "Ildefonso Villarello Vélez" de Torreón fue sede de la ceremonia de entrega de libros de texto, uniformes, zapatos y paquetes de útiles escolares y la encabezó el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, así como el secretario de Educación, Francisco Saracho Navarro y demás autoridades municipales y estatales así como líderes sindicales.

En su intervención, el secretario de Educación del estado, Francisco Saracho Navarro, habló sobre cómo las escuelas enfrentaron la pandemia por la COVID-19 y dijo que hoy en día y gracias a las acciones que se tomaron para prevenir contagios se pudo retomar la convivencia, los juegos y el aprendizaje al interior de los planteles educativos.

El funcionario del estado dio su respaldo a los docentes para fortalecer la educación integral y a las y los alumnos les deseó el mayor y mejor aprovechamiento. Les pidió valorar sus escuelas, a sus maestros, compañeros, amigos y sobre todo, la nueva oportunidad de recuperar la libertad de poder estudiar de forma presencial.

Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Riquelme felicitó a la comunidad estudiantil y dijo que el inicio del ciclo escolar es bien momento para poder reflexionar el trabajo en equipo y coordinado que hicieron con todos los sectores de la sociedad, especialmente con las y los trabajadores de la educación.

Añadió que durante la emergencia sanitaria se ha hecho un gran esfuerzo y que los niños, niñas y adolescentes son la mano de obra calificada, por lo que era necesario reactivar las clases presenciales.

CALENDARIO ESCOLAR

Hay que recordar que Coahuila fue de los pocos estados del país que modificó el calendario escolar pues a nivel nacional y según la SEP, las clases inician hasta el próximo lunes 29 de agosto.

En esta entidad, la decisión se tomó debido a que en julio se registran altas temperaturas y hay escuelas públicas que no tienen las condiciones para mitigar los efectos del calor.