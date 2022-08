Vuelve problema de aguas malolientes al canal de riego de El Tajito

Apenas terminó el ciclo de riego en la Comarca Lagunera y los vecinos de San Luciano nuevamente se enfrentan a los olores pestilentes de las aguas negras que son arrojadas al canal, que ya debería permanecer vacío pero otra vez se observan el líquido verdoso y sucio.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha señalado como responsable al Simas Torreón, al mantener la descarga de agua en los canales, no solo en temporada de lluvia. Prueba de ello son una serie de tubos que se encuentran instalados en las márgenes del canal en El Tajito, del cual se reciben quejas de forma constante por parte de los vecinos del fraccionamiento, debido a las condiciones insalubres en las que se encuentra la infraestructura.

El agua ya está estancada en el canal, verdosa y maloliente, por lo que preocupa a quienes circulan por este sector que se convierta en un foco de infección. Uno de los tubos se encuentra frente a la colonia Jacarandas, justo en donde se localiza un cárcamo del Simas Torreón.

Cabe señalar que la Conagua no da permisos para descargas en los canales de riego, pues su única función es la conducción del agua de las presas durante el Ciclo de Riego Agrícola para la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, no obstante, continuamente se convierten en basureros por personas que irresponsablemente arrojan aquí sus residuos, además de la descarga de agua sucia del Simas.

Los vecinos esperan que ya sea el Simas o la Conagua, den solución definitiva a este problema de aguas verdosas en el canal de riego. La posible filtración de aguas de drenaje es uno de los reclamos de los vecinos del fraccionamiento, quienes han denunciado de forma pública que existen irregularidades en la conducción de drenaje cerca del canal, lo que provoca que se generen acumulaciones del agua pestilente, incluso sin que hayan ocurrido precipitaciones en días o semanas anteriores.

La Conagua ha informado que, cuando se trata de agua de lluvia, esta se trasmina y no se estanca, pero cuando se arroja agua más allá de la pluvial, es cuando se genera el problema.