'Votos en Coahuila son de conciencia', dice dirigente estatal de Morena

Para el dirigente estatal de Morena en Coahuila Diego del Bosque, fue positiva la participación ciudadana en la entidad en la consulta para la Revocación de Mandato, ya que refrendó el apoyo a Andrés Manuel López Obrador. "Los más de 300 mil votos a favor del presidente de la República es la mejor muestra de que los coahuilenses quieren que siga en el cargo".

Los votos obtenidos en Coahuila, son " votos de conciencia, de convicción y si se cumplen nuestros pronósticos, pues estamos hablando de la elección del 2021, con propaganda en medios de comunicación, con candidatos y todo lo que significó, tuvimos más de 400 mil votos, pues ahora con todas las limitantes de no poder hacer promoción, con la instalación de la tercera parte de las casillas, así como la campaña del gobernador de Coahuila abiertamente en contra de la participación, obtener ese resultado, claro que es importante".

Dijo que "nosotros estamos optimistas. A nosotros como partido Morena nos parece un resultado favorable ya que nos enfrentamos a condiciones difíciles y muchos problemas, hasta para que la gente encontrara su casilla. En las zonas rurales fue todavía peor porque tuvieron que trasladarse a distancias de una hora u hora y media".

Diego del Bosque aseguró que en Saltillo y en Torreón fue el mismo caso, " ni siquiera estuvieron señalizadas las casillas", no obstante, no admitió que fuera resultado de la propia desorganización de su partido.

Se quejó que el INE no cumplió con su cometido de darle suficiente promoción a la consulta de participación ciudadana. " Habrá quien le de la lectura que más le guste a este resultado. Ciertamente nos quedamos lejos de un 40 por ciento del padrón nominal, porque el PRI y el PAN no quisieron participar y no sólo eso sino inhibieron la participación".

Por encima de los números, para el dirigente estatal de Morena el ejercicio de este 10 de abril, representa un avance muy valioso para la vida democrática del país.