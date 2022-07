Von Roehrich solicita al Gobierno de CDMX contener viruela del mono

El coordinador del PAN, Christian Von Roehrich, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México acciones sanitarias urgentes para contener la extensión de la viruela del mono, ante la declaratoria de emergencia global emitida este sábado por la Organización Mundial de la Salud.

El PAN en la capital destacó que de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, en la capital del país hay, por lo menos, 22 casos activos con corte al 11 de julio.

"No nos vaya a pasar como fue con la pandemia, que las alertas médicas del mundo no sirvieron para el gobierno de López Obrador y la negligencia del subsecretario López-Gatell nos llevó a ser el país más mortal por esta epidemia que no se controló ni se ha controlado".

"En la capital del país, hay más de 100 mil muertos por Covid19, el gobierno de Morena en la Ciudad de México no pudo cuidar la vida de tantas personas que se contagiaron, buscaron medicamentos o un espacio en alguna clínica pública. Es un crimen gubernamental haber dejado a tanta gente fuera del sistema de salud pública durante dos años".

El legislador panista pidió a las secretarías de Salud local y federal, coordinación inmediata y un cónclave sanitario junto con académicos y expertos en epidemiología, para establecer medidas de auxilio poblacional, así como más estímulos económicos para los médicos especialistas y personal de enfermería que estudia en esta variante.

Von Roehrich recordó que, junto con el diputado migrante Raúl Torres Guerrero, solicitaron en mayo pasado reforzar la atención y revisión sanitaria en los vuelos internacionales que ingresan al país desde el AICM originarios de Estados Unidos y Europa, que es donde la viruela del mono se ha propagado de manera más acelerada.

"No podemos estar pasivos ante esta nueva emergencia declarada por la OMS, hay que actuar de manera urgente para cuidar al país, a la Ciudad y todas las personas. Debemos estar alerta como sociedad y como Gobierno", expresó Von Roehrich al abundar que desde hace unos meses, esta variante ya se había instalado en CDMX con la llegada de un hombre de 50 años proveniente de Nueva York.

"Ya sería la tercera emergencia sanitaria que vive México, desde la influenza A H1N1, donde se lograron contener los contagios y las muertes, muy contrario a lo que hace el gobierno de Sheinbaum y de López Obrador, quienes ajenos a las experiencias exitosas del mundo en materia clínica, se han quedado en pausa y acorralados por las enfermedades", remarcó.

El diputado Aníbal Cañez Morales, comentó que esta nueva alerta de viruela del mono, debe ser motivo para que la 4T en la CDMX le apueste a reforzar los presupuestos públicos en materia de salud. "En el PAN hemos sido muy responsables con las propuestas, son serias, son objetivas y viables para fortalecer los sistemas de salud en la capital, que tienen un gran desgaste por las agendas de austeridad de AMLO".