Von der Leyen advierte que en 2023 será más difícil abastecer depósitos de gas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió este miércoles de que, pese a las medidas adoptadas para compensar la caída en las exportaciones de gas ruso a Europa desde el comienzo de la guerra, el llenado de los depósitos europeos de este recurso el año próximo será "aún más difícil" por nuevos factores que entrarían en juego.

"Desde el comienzo de la guerra, Putin ha cortado un 80 % de sus exportaciones de gas por gasoducto a Europa. En sólo ocho meses, hemos conseguido sustituir la mayor parte (...). Sin embargo, la próxima temporada de llenado, al final de este invierno, será aún más difícil", alertó Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

La presidenta del Ejecutivo comunitario recordó que Rusia podría reducir a cero su suministro de gas a Europa, que la capacidad mundial de gas natural licuado "no crecerá lo suficientemente rápido" como para compensar este vacío y que el crecimiento económico en Asia podría "absorber la mayor parte de este gas natural licuado adicional".

Estos factores podrían dar como resultado una deficiencia para Europa de 30 mil millones de metros cúbicos de gas en sus depósitos, que este año están ya al 95 % de capacidad.

Von der Leyen recordó que, para lograr esta cifra, se han más que duplicado las importaciones de gas natural licuado estadounidense, de 22.000 millones de metros cúbicos de gas el año pasado a 48 mil este año hasta ahora, y además se ha reducido el consumo un 15 %.

"No he olvidado cómo (el presidente ruso, Vladimir) Putin intentó presionarnos. Cómo algunos temían los apagones en Europa cuando comenzó la guerra. No sólo no se materializó este oscuro escenario, sino que ahora estamos totalmente preparados para el invierno", afirmó Von der Leyen.

De cara al próximo año, que comenzará con una nueva propuesta desde Bruselas para rediseñar el mercado eléctrico, Von der Leyen consideró clave "utilizar esta crisis para dar un salto hacia las energías limpias", que beneficiará al clima además de a la seguridad energética europea.

Por ello, puso en valor la idea lanzada hoy por la Comisión Europea para establecer un nuevo reglamento temporal de emergencia para facilitar el despliegue de fuentes de energía renovable, con un marco legislativo simplificado para agilizar los permisos para ciertos equipos y proyectos de energía solar y tecnologías como las bombas de calor.

"Hay innumerables proyectos renovables que están esperando a ser aprobados (...) y están atascados debido a los largos procedimientos de autorización. Con las extraordinarias circunstancias a las que se enfrentan nuestros ciudadanos e industrias, no podemos permitirnos el lujo de tener tiempo", incidió.

La propuesta permitirá, dijo, desbloquear "una miríada de proyectos renovables ya en los próximos doce meses" que permitirían sustituir 14 mil millones de metros cúbicos de gas el año que viene.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, alertó de que "posponer la toma de medidas" para reducir los precios de la energía y aliviar a consumidores empresas "ya no es una opción" y recordó que Los Veintisiete encargaron a la Comisión trabajar en acciones precisamente en esa dirección.

"Es el momento de poner en marcha nuestra compra conjunta de gas. Es vital que negociamos efectiva y rápidamente con nuestros aliados cercanos. Nuestra prosperidad y seguridad económica es también la suya", incidió.