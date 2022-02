Vladimir Putin asegura que Rusia forma parte de la economía mundial y no va a dañarla

El presidente ruso, Vladímir Punti, afirmó hoy que Rusia forma parte de la economía mundial y no tiene intención de dañarla.

"Rusia sigue siendo parte de la economía mundial (...). No tenemos la intención causar daño a un sistema del que formamos parte", dijo el jefe del Kremlin en una reunión con directivos de grandes empresas rusas para analizar la situación tras el comienzo de la operación militar que ordenó contra Ucrania.

Insistió en que Rusia no tiene el propósito de perjudicar el sistema económico mundial al que pertenece y añadió: "Me parece que nuestros socios deben entenderlo y no plantearse la tarea de echarnos de ese sistema".

"Habrá restricciones", dijo, tras admitir que no se "pueden prever totalmente los riesgos geopoliticos".

Pero Putin aseguró a los grandes empresarios del país que pueden contar la que la predictibilidad del Gobierno en su interacción con ellos sera "clara y estable".

"Lo más importante: es necesario mantener un contacto permanente, reaccionar atentamente a los que ocurre y, si es necesario, corregir nuestro trabajo conjunto", destacó.

El mandatario expresó su confianza en que en las nuevas condiciones los empresarios e industriales seguirán trabajando con las autoridades del país "solidariamente y con no menos eficacia".

"Todo lo que ocurre (en Ucrania) es una medida obligada. No nos dejaron ninguna oportunidad de actuar de otra manera" , dijo Putin en la reunión, parte de la cual fue transmitida por el canal estatal de televisión Rossía 24.