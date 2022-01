Vive 'calvario' para obtener incapacidad por COVID-19 en Torreón

Adrián tuvo que agotar sus vacaciones y algunos permisos con goce de sueldo (que tenía disponibles en el año) para poder ausentarse de su puesto de trabajo tras contagiarse de COVID-19.

En el Hospital General de Zona (HGZ) número 16 de Torreón vivió un calvario para tramitar su incapacidad. Duró una semana con dificultades para sacar en línea el Permiso COVID 3.0, de tal forma que lo canalizaron a la citada clínica, pero por casi diez horas lo trajeron de un lado a otro sin darle una respuesta efectiva. El pasado lunes acudió a las 7 de la mañana y salió minutos antes de las 5 de la tarde.

"En una semana no pudieron resolver lo de mi incapacidad en línea, entre llamadas y colgadas, fue algo muy desesperante. Hasta intentos en la madrugada y la plataforma nunca sirvió. El sábado (pasado) una persona del Call Center se digna a decirme que tengo que ir con COVID a la clínica a atenderme y tramitar mi incapacidad sin importar exponer a más gente que trae defensas bajas por estar en el IMSS y Urgencias de la Clínica 16", detalló.

El joven llevó su papelería, junto con el resultado positivo de una prueba rápida de detección de antígeno SARS-CoV-2 que se había realizado en un laboratorio privado, pero no fue suficiente.

Como todavía tenía síntomas y bajo el argumento de que la primera prueba no se la validarían por habérsela hecho por fuera, le pidieron que se formara para realizarle un segundo test y el resultado fue el mismo.

"Me tocó ver a gente que entraba acompañando a infectados estando sano, gente sana que quería a fuerza incapacidad, no todos se contagian aún viviendo bajo el mismo techo, me tocó ver el caso de un señor robusto que se quejó de eso y el quería ser positivo a fuerza, prácticamente lo corrieron de ahí. Afuera había gente tosiendo y hasta vendedores ambulantes sin cubrebocas sin saber que estaban en la boca del lobo".

UNA ODISEA

Después de toda una odisea y de deambular infectado de COVID-19 por áreas como Orientación y quejas, laboratorios, Urgencias y hasta la dirección, el IMSS le entregó un certificado de incapacidad para el trabajo, pero solo le autorizaron un día. Fue válido solo por el 17 de enero de 2022, día en que acudió al HGZ.

Adrián pedía que se le expidiera la incapacidad laboral hasta por 7 días, que comprende del 10 al 17 de enero del año en curso.

Finalmente, le dijeron que debía tramitar una incapacidad retroactiva y que para ello, debía presentar una copia de la credencial del INE, copia de cartilla de citas y original y copia del resumen clínico expedido por un médico particular, donde constara que tuvo COVID-19. También le solicitaron una copia de la incapacidad subsecuente y una solicitud con atención al Consejo Consultivo, órgano que evaluaría su situación y que dentro de un mes y medio le daría una respuesta.

El joven dijo que ya no dará seguimiento al caso, pues finalmente tuvo que agotar otros medios para poder justificar su ausencia en su centro de trabajo.

PERMISO

Desde el pasado lunes 10 de enero, el IMSS informó que está disponible el trámite de Permiso COVID en línea, donde a partir de hacer un cuestionario y sin necesidad de una prueba rápida se genera el Permiso como evidencia para el empleador de que tiene que cubrirse la incapacidad laboral, reveló el IMSS.

La institución señala que con el Permiso COVID-19 se obtiene la incapacidad hasta por siete días y el pago correspondiente en la cuenta bancaria, sin necesidad de realizar traslados con el fin de romper las cadenas de contagio.

Ausentismo en La Laguna

En La Laguna, las empresas encuestadas fueron 306, con 29 mil 506 trabajadores reportados.

* Un 6 %, que se traduce en mil 724 personas, dieron positivo a COVID, y un 2 %, que equivale a 670 empleados, se encontraba en la modalidad de home office.

* Esta semana, el secretario de Salud del estado de Coahuila, Roberto Bernal, encabezó una reunión con empresarios para orientación sobre el uso de pruebas rápidas de antígenos y detección de casos COVID.